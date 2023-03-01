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Якою буде погода у березні: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць весни

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Україна, Середа 01 березня 2023 08:05
Якою буде погода у березні: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць весни Фото: Укргідрометцентр дав прогноз на березень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 27-44 мм, на Закарпатті, в Карпатах та Кримських горах 49-98 мм, що в межах норми, лише у східних областях дещо менше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у складає 0-6 градусів тепла, на високогір'ї Карпат 3 градусів морозу.

Абсолютний мінімум температури становить 20-37 градусів морозу, на Закарпатті та у південній частині 10-27 градусів морозу; абсолютний максимум - 19-29 градусів тепла, в Карпатах 14-15 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-51 мм, на Закарпатті та в гірських районах місцями 56-106 мм, на високогір'ї Карпат до 135 мм.

Нагадаємо, в Києві за січень 2023 року було оновлено 16 температурних рекордів. Це більше, ніж за весь 2022 рік.

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