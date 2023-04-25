Якою буде погода в останній місяць весни: Укргідрометцентр дав прогноз на травень

У травні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря в травні складає 13-17 градусів, в горах 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 0-6 градусів морозу, місцями в гірських районах та на у Сумській області - 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 0-3 градусів тепла; абсолютний максимум - 30-37 градусів, у Одеській, Луганській області та в Криму до 38-39 градусів, в Карпатах та горах Криму 26-29 градусів.

Середня місячна кількість опадів в травні складає 22-60 мм, у західних, Вінницькій областях та горах Криму 62-81 мм, в Карпатах та на Прикарпатті 85-148 мм.