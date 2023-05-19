В Киев пришло метеорологическое лето

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через отметку в +15 градусов случился 13 мая. Именно это событие ознаменовало начало метеорологического лета в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского .

"Метеорологическая весна, которая началась 17 января и длилась 116 дней, закончилась. Ее продолжительность превысила климатическую норму на полтора месяца", - говорится в сообщении.

Интересно, что по данным специалистов, метеорологическое лето в этом году посетило Киев на два дня позже среднемноголетних показателей.

Так, самое ранее метеорологическое лето за 143 года наблюдений началось в 1996 году - 22 апреля, а самое позднее - 7 июня в 1990, 2001 годах.

Как сообщалось, в марте 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозировалась в пределах от 2 до 7 градусов тепла. Это на 2 градуса выше нормы.

В апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозировалась в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Что касается мая 2023 года, то средняя месячная температура в Украине прогнозировалась в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов, что считалось практически нормой.

Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.