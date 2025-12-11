Київ придбав 352 квартири для ветеранів, частина вже отримала ордери на житло, - Кличко

"Загалом, у 2025-му для військових місто придбало 352 квартири в будинках зі 100%-ою готовністю. Після введення квартир в експлуатацію, їх нададуть ветеранам, які перебувають у черзі на житло. Київ продовжує піклуватися про наших захисників та захисниць. І забезпечення їх житлом - важливе питання для столиці", - заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що частина киян-учасників бойових дій вже отримала ордери на житло.

"Сьогодні вручив ще 10 ордерів на житло ветеранам - учасникам бойових дій, які перебувають на черзі квартирного обліку в Києві. Квартири розташовані в новобудовах в різних районах міста", - зазначив Віталій Кличко.

Він розповів, що житло вже введене в експлуатацію і чекає на своїх мешканців.

"Влітку цього року кияни-учасники бойових дій отримали від столиці 17 ордерів на житло. Разом із сьогоднішніми це 27. Дякуємо військовим – за захист, за волю і любов до нашого міста та нашої країни!», - зазначив мер столиці.