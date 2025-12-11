RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Киев приобрел 352 квартиры для ветеранов, часть уже получила ордера на жилье, - Кличко

Фото: Виталий Кличко вручил ордера на квартиры ветеранам (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

В 2025 году Киев приобрел 352 квартиры в домах со 100% готовностью. После ввода в эксплуатацию их предоставят ветеранам, находящимся в очереди на жилье.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В целом, в 2025-м для военных город приобрел 352 квартиры в домах со 100%-ной готовностью. После ввода квартир в эксплуатацию, их предоставят ветеранам, которые находятся в очереди на жилье. Киев продолжает заботиться о наших защитниках и защитницах. И обеспечение их жильем - важный вопрос для столицы", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что часть киевлян-участников боевых действий уже получили ордера на жилье.

"Сегодня вручил еще 10 ордеров на жилье ветеранам - участникам боевых действий, состоящих на очереди квартирного учета в Киеве. Квартиры расположены в новостройках в разных районах города", - отметил Виталий Кличко.

Он рассказал, что жилье уже введено в эксплуатацию и ждет своих жильцов.

"Летом этого года киевляне-участники боевых действий получили от столицы 17 ордеров на жилье. Вместе с сегодняшними это 27. Спасибо военным - за защиту, за волю и любовь к нашему городу и нашей стране!", - отметил мэр столицы.

Как Киев помогает военным на ветеранам

Как сообщалось ранее, в 2025 году Киев выделил на поддержку военных более 12 млрд грн. Отправлено на фронт разным бригадам более 57 000 БпЛА, почти 350 систем РЭБ, автомобили и средства связи.

Кроме того, введены новые услуги для ветеранов (компенсация на переустройство авто или жилья для ветеранов с инвалидностью, компенсация за отдых, заочную форму обучения в университетах).

Также в столице работает Киев Милитари Хаб (помощь с документами, обучением, трудоустройством и другие услуги).

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий КличкоВетераныЖилье