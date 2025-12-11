Киев приобрел 352 квартиры для ветеранов, часть уже получила ордера на жилье, - Кличко

"В целом, в 2025-м для военных город приобрел 352 квартиры в домах со 100%-ной готовностью. После ввода квартир в эксплуатацию, их предоставят ветеранам, которые находятся в очереди на жилье. Киев продолжает заботиться о наших защитниках и защитницах. И обеспечение их жильем - важный вопрос для столицы", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что часть киевлян-участников боевых действий уже получили ордера на жилье.

"Сегодня вручил еще 10 ордеров на жилье ветеранам - участникам боевых действий, состоящих на очереди квартирного учета в Киеве. Квартиры расположены в новостройках в разных районах города", - отметил Виталий Кличко.

Он рассказал, что жилье уже введено в эксплуатацию и ждет своих жильцов.

"Летом этого года киевляне-участники боевых действий получили от столицы 17 ордеров на жилье. Вместе с сегодняшними это 27. Спасибо военным - за защиту, за волю и любовь к нашему городу и нашей стране!", - отметил мэр столицы.