Київ виділяє додатково ще 800 млн грн на підтримку захисників, - Кличко

На сьогоднішньому засіданні Київради планується ухвалити рішення про збільшення допомоги військовим ще на 800 мільйонів гривень.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив на сесії мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що сьогодні Київрада має ухвалити зміни до цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць". І збільшити її фінансування ще майже на 800 млн грн.

"У цих коштах, зокрема, - можливість надання матеріальної допомоги на компенсацію за придбання жіночого бронежилету", - написав Віталій Кличко у Telegram.

Мер наголосив, що запит щодо бронежилетів надійшов від жінок, які служать у ЗСУ.

Також, за словами Кличка, додаткові гроші передбачається спрямувати на компенсації та матеріальну допомогу військовим.

"Йдеться про збільшення видатків на надання часткової компенсації за придбаний автомобіль киянам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи. Та особам з інвалідністю 1 та 2 груп, які отримали тяжкі поранення або каліцтва, захищаючи Україну. Передбачене і збільшення матеріальної допомоги киянам студентам-захисникам та захисницям. А саме - на часткову оплату навчання у закладах вищої освіти", - зазначив мер.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що цього року на підтримку Сил оборони та безпеки столиця вже виділила з бюджету 12 млрд грн.