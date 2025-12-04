ua en ru
Київ виділяє додатково ще 800 млн грн на підтримку захисників, - Кличко

Четвер 04 грудня 2025 14:07
Київ виділяє додатково ще 800 млн грн на підтримку захисників, - Кличко Фото: Віталій Кличко розповів про виділення Києвом ще 800 млн грн на підтримку ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

На сьогоднішньому засіданні Київради планується ухвалити рішення про збільшення допомоги військовим ще на 800 мільйонів гривень.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив на сесії мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що сьогодні Київрада має ухвалити зміни до цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць". І збільшити її фінансування ще майже на 800 млн грн.

"У цих коштах, зокрема, - можливість надання матеріальної допомоги на компенсацію за придбання жіночого бронежилету", - написав Віталій Кличко у Telegram.

Мер наголосив, що запит щодо бронежилетів надійшов від жінок, які служать у ЗСУ.

Також, за словами Кличка, додаткові гроші передбачається спрямувати на компенсації та матеріальну допомогу військовим.

"Йдеться про збільшення видатків на надання часткової компенсації за придбаний автомобіль киянам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи. Та особам з інвалідністю 1 та 2 груп, які отримали тяжкі поранення або каліцтва, захищаючи Україну. Передбачене і збільшення матеріальної допомоги киянам студентам-захисникам та захисницям. А саме - на часткову оплату навчання у закладах вищої освіти", - зазначив мер.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що цього року на підтримку Сил оборони та безпеки столиця вже виділила з бюджету 12 млрд грн.

Нагадаємо, до Дня ЗСУ Кличко нагородив захисників і розповів, яку підтримку надає їм Київ.

