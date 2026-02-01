ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Київ повертається до тимчасових графіків: як дізнатися, коли вимкнуть світло

Неділя 01 лютого 2026 21:20
UA EN RU
Київ повертається до тимчасових графіків: як дізнатися, коли вимкнуть світло Фото: дізнатися свій графік можна трьома способами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві з опівночі знову почнуть діяти тимчасові графіки відключень світла. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків", - йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що кияни можуть дізнатися свій графік кількома способами: у чат-боті, на сайті ДТЕК або ж у додатку "Київ Цифровий".

Що відбувається в Києві

Нагадаємо, що в січні 2026 року росіяни кілька разів завдали комбінованих ударів по Києву, метою яких стала енергетика. В результаті цього столиця зіткнулася з блекаутами, відсутністю води і тепла.

У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з главою Кремля Володимиром Путіним про тижневе енергетичне перемир'я.

Обстріли енергетики в якійсь мірі припинилися, проте 31 січня Україна зіткнулася з іншою проблемою - на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом сталися дві аварії, в результаті чого Київ, частина України і навіть Молдова - занурилися в блекаут.

Після цього в Україні ввели аварійні відключення світла, а в Києві та Харкові було зупинено метро. Більш того, без опалення залишилися понад 3400 будинків.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на відновлення опалення в столиці, зазначивши, що це не є нормальним, що в Києві немає тепла навіть за відсутності обстрілів. За останніми даними, до вечора 1 лютого без тепла залишаються 244 будинки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Графіки відключення світла Відключеня світла Блекаут
Новини
Трагедія під Павлоградом: дрон РФ атакував автобус ДТЕК, 15 загиблих
Трагедія під Павлоградом: дрон РФ атакував автобус ДТЕК, 15 загиблих
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві