Киев возвращается к временным графикам: как узнать, когда выключат свет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В компании рассказали, что киевляне могут узнать свой график несколькими способами: в чат-боте , на сайте ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".

Что происходит в Киеве

Напомним, что в январе 2026 года россияне несколько раз нанесли комбинированные удары по Киеву, целью которых стала энергетика. В результате этого столица столкнулась с блэкаутами, отсутствием воды и тепла.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с главой Кремля Владимиром Путиным о недельном энергетическом перемирии.

Обстрелы энергетики в какой-то мере прекратились, однако 31 января Украина столкнулась с другой проблемой - на высоковольтных линиях с минутным интервалом произошли две аварии, в результате чего Киев, часть Украины и даже Молдова - погрузились в блэкаут.

После этого в Украине ввели аварийные отключения света, а в Киеве и Харькове было остановлено метро. Более того, без отопления остались более 3400 домов.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на восстановление отопления в столице, отметив, что это не является нормальным, что в Киеве нет тепла даже при отсутствии обстрелов. По последним данным, к вечеру 1 февраля без тепла остаются 244 дома.