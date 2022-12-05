Київ повертається до планових відключень світла: як дізнатися графік

У Києві сьогодні, 5 грудня, впроваджені планові відключення електроенергії. Спеціалісти роблять усе, аби відключення тривали до чотирьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Енергетики докладають усіх зусиль, аби відключення електроенергії тривали не більше чотирьох годин, але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми світло може бути відсутнім більш тривалий час.

Дізнатися орієнтовні графіки відключення світла за вашою адресою можна на сайтах YASNO або ДТЕК.

При цьому в окремих випадках графіки можуть бути незначно зсунуті (допустиме відхилення у 40 хвилин).

Зазначимо, що місто вперше повертається до планових графіків відключення світла після масованого ворожого обстрілу 23 листопада.

Окрім того, киянам радять не користуватися ліфтами у період перед плановими відключеннями світла, оскільки можуть бути відхилення від графіків.

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