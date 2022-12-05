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Киев возвращается к плановым отключениям света: как узнать график

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Киев, Понедельник 05 декабря 2022 09:30
Киев возвращается к плановым отключениям света: как узнать график Фото: Киев возвращается к плановым отключениям света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве сегодня, 5 декабря, введены плановые отключения электроэнергии. Специалисты делают все, чтобы отключения длились до четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Энергетики прилагают все усилия, чтобы отключения электроэнергии длились не более четырех часов, но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы свет может отсутствовать более длительное время.

Узнать ориентировочные графики отключения света по вашему адресу можно на сайтах YASNO или ДТЭК.

При этом в отдельных случаях графики могут быть незначительно смещены (допустимое отклонение в 40 минут).

Отметим, что город впервые возвращаются к плановым графикам отключения света после массированного вражеского обстрела 23 ноября.

Кроме того, киевлянам советуют не пользоваться лифтами в период перед плановыми отключениями света, поскольку могут быть отклонения от графиков.

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Киев відключеня світла Электроэнергия
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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии