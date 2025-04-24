Київ після удару: Клименко повідомив нові дані про загиблих, завали розбирають досі

Як зазначив глава МВС, удар окупантів прийшовся по густонаселеному району Києва: житлові будинки, школа, жодних військових об'єктів.

"Це черговий злочин проти цивільних людей, проти дітей. У ці хвилини триває пошуково-рятувальна операція, розгорнуті штаби, працюють кінологи, психологи", - сказав Клименко.

За його словами, є інформація, що у Святошинському районі під завалами можуть бути люди. Тому кожне звернення родичів про те, що люди не виходять на зв'язок, ретельно перевіряється.

"На жаль, вже підтверджена загибель 8 людей. Крім того, виявлені ще фрагменти тіла, які у попередніх даних подавалися як 9-та загибла особа. Але потрібно провести експертизу, аби ідентифікувати ці рештки", - уточнив міністр.

Він розповів, що на місці події від ночі працюють понад 100 рятувальників, та майже 200 поліцейських.

"Правоохоронці фіксують наслідки злочину, приймають заяви про пошкоджене майно, забезпечують правопорядок. Усі служби працюватимуть безперервно, поки не впевняться, що жертв більше немає", - додав глава МВС.