Київ після удару: Клименко повідомив нові дані про загиблих, завали розбирають досі

У Києві станом на зараз підтверджено загибель 8 людей внаслідок російського удару по Святошинському району. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Як зазначив глава МВС, удар окупантів прийшовся по густонаселеному району Києва: житлові будинки, школа, жодних військових об'єктів.
"Це черговий злочин проти цивільних людей, проти дітей. У ці хвилини триває пошуково-рятувальна операція, розгорнуті штаби, працюють кінологи, психологи", - сказав Клименко.
За його словами, є інформація, що у Святошинському районі під завалами можуть бути люди. Тому кожне звернення родичів про те, що люди не виходять на зв'язок, ретельно перевіряється.
"На жаль, вже підтверджена загибель 8 людей. Крім того, виявлені ще фрагменти тіла, які у попередніх даних подавалися як 9-та загибла особа. Але потрібно провести експертизу, аби ідентифікувати ці рештки", - уточнив міністр.
Він розповів, що на місці події від ночі працюють понад 100 рятувальників, та майже 200 поліцейських.
"Правоохоронці фіксують наслідки злочину, приймають заяви про пошкоджене майно, забезпечують правопорядок. Усі служби працюватимуть безперервно, поки не впевняться, що жертв більше немає", - додав глава МВС.
Нагадаємо, що в ніч на ніч на 24 квітня російські війська завдали комбінованого масованого удару по Україні. Ворог застосував 70 ракет та 145 дронів. Основним напрямком ударом ворога була столиця, де фіксують наслідки в різних районах. Втім, найтрагічніші - у Святошинському, де під удар потрапила багатоповерхівка. Наразі відомо про 8 загиблих і 77 постраждалих у Києві.
Додамо, що окупанти атакували й інші регіони. Зокрема, Харків, Павлоград, Запоріжжя, а також Житомирську, Хмельницьку, Сумську та Полтавську області. Пошкоджено десятки житлових будинків, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. Так, лише по Харкову ворог завдав 24 удари, застосовуючи дрони і ракети.
Глава держави Володимир Зеленський вже відреагував на нічний терор Росії. Він повідомив, що скоротив програму свого візиту до ПАР через масований обстріл та додав, що повернеться до України після зустрічі з президентом ПАР.
Він також повідомив, що доручив міністру оборони звʼязатися з партнерами щодо запитів України про зміцнення ППО.
Більше про нічний масштабний обстріл РФ по Україні - в окремому матеріалі РБК-Україна.
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