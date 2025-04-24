Киев после удара: Клименко сообщил новые данные о погибших, завалы разбирают до сих пор

В Киеве по состоянию на сейчас подтверждена гибель 8 человек в результате российского удара по Святошинскому району. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Как отметил глава МВД, удар оккупантов пришелся по густонаселенному району Киева: жилые дома, школа, никаких военных объектов.
"Это очередное преступление против гражданских людей, против детей. В эти минуты продолжается поисково-спасательная операция, развернуты штабы, работают кинологи, психологи", - сказал Клименко.
По его словам, есть информация, что в Святошинском районе под завалами могут быть люди. Поэтому каждое обращение родственников о том, что люди не выходят на связь, тщательно проверяется.
"К сожалению, уже подтверждена гибель 8 человек. Кроме того, обнаружены еще фрагменты тела, которые в предыдущих данных подавались как 9-й погибший. Но нужно провести экспертизу, чтобы идентифицировать эти останки", - уточнил министр.
Он рассказал, что на месте происшествия с ночи работают более 100 спасателей, и почти 200 полицейских.
"Правоохранители фиксируют последствия преступления, принимают заявления о поврежденном имуществе, обеспечивают правопорядок. Все службы будут работать непрерывно, пока не убедятся, что жертв больше нет", - добавил глава МВД.
Напомним, что в ночь на ночь на 24 апреля российские войска нанесли комбинированный массированный удар по Украине. Враг применил 70 ракет и 145 дронов. Основным направлением ударом врага была столица, где фиксируют последствия в разных районах. Впрочем, самые трагические - в Святошинском, где под удар попала многоэтажка. Известно о 8 погибших и 77 пострадавших в Киеве.
Добавим, что оккупанты атаковали и другие регионы. В частности, Харьков, Павлоград, Запорожье, а также Житомирскую, Хмельницкую, Сумскую и Полтавскую области. Повреждены десятки жилых домов, объекты гражданской и критической инфраструктуры. Так, только по Харькову враг нанес 24 удара, применяя дроны и ракеты.
Глава государства Владимир Зеленский уже отреагировал на ночной террор России. Он сообщил, что сократил программу своего визита в ЮАР из-за массированного обстрела и добавил, что вернется в Украину после встречи с президентом ЮАР.
Он также сообщил, что поручил министру обороны связаться с партнерами относительно запросов Украины об укреплении ПВО.
Больше о ночном масштабном ночном обстреле РФ по Украине - в отдельном материале РБК-Украина.
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