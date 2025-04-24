Киев после удара: Клименко сообщил новые данные о погибших, завалы разбирают до сих пор

Как отметил глава МВД, удар оккупантов пришелся по густонаселенному району Киева: жилые дома, школа, никаких военных объектов.

"Это очередное преступление против гражданских людей, против детей. В эти минуты продолжается поисково-спасательная операция, развернуты штабы, работают кинологи, психологи", - сказал Клименко.

По его словам, есть информация, что в Святошинском районе под завалами могут быть люди. Поэтому каждое обращение родственников о том, что люди не выходят на связь, тщательно проверяется.

"К сожалению, уже подтверждена гибель 8 человек. Кроме того, обнаружены еще фрагменты тела, которые в предыдущих данных подавались как 9-й погибший. Но нужно провести экспертизу, чтобы идентифицировать эти останки", - уточнил министр.

Он рассказал, что на месте происшествия с ночи работают более 100 спасателей, и почти 200 полицейских.

"Правоохранители фиксируют последствия преступления, принимают заявления о поврежденном имуществе, обеспечивают правопорядок. Все службы будут работать непрерывно, пока не убедятся, что жертв больше нет", - добавил глава МВД.