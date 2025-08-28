Київ під масованою атакою "Кинджалів", балістики та дронів: що відомо про наслідки

Головне:

У Києві відомо про трьох загиблих та 12 постраждалих.

у Дарницькому районі - руйнування п'ятиповерхівки, є пошкодження у житлових будинках

зафіксовано пошкодження у чотирьох районах столиці.

Починаючи з вечора 27 серпня у повітряному просторі України фіксували велику кількість "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків. Окрім того, в районі 3 години ночі росіяни запустили декілька балістичних ракет на столицю.

Повітряні сили ЗСУ також попереджали про запуск "Кинджалів", фіксувалось не менше двох швидкісних цілей на Київ. Але, попередньо в області було чутно лише наслідки балістичної хвилі через проліт "Кинджалу".

Загиблі та поранені через удари РФ

За даними КМВА, станом на 5:00 у столиці кількість загиблих зросла до 3 осіб, постраждалих - 12. У тому числі серед загиблих - дитина.

Також повідомляється, що 7 людей наразі перебувають у лікарнях. Відомо, що серед поранених двоє братів 10 та 18 років: хлопчика 10 років госпіталізовано. Крім цього, травмувань зазнав 17-річний підліток.

Що відомо про наслідки

Дніпровський район

У Дніпровському районі постраждала житлова 25-типоверхівка, також пошкоджено приватні автомобілі у дворах.

Також зафіксовано займання у 9-поверхівці, виникла пожежа і в офісній будівлі.

Дарницький район

За даними Київської МВА, у Дарницькому районі зафіксовані пошкодження на щонайменше 6 локаціях. У тому числі значні пошкодження в житлових 5- та 16-типоверхових будинках.

Є значні руйнування, триває рятувальна операція. Також постраждав приватний житловий будинок. Крім цього, постраждав дитячий садочок. Також на стоянці горять авто.

Також уламки ворожого дрону впали на дах девʼятиповерхівки, через що сталося загоряння.

Соломʼянський район

У Соломʼянському районі виникла пожежа в приватному будинку через падіння уламків ворожого безпілотника.

Шевченківський район

За даними Кличка, у Шевченківському районі виникла пожежа в житловому будинку. Також пошкоджена офісна будівля і нежитлова забудова.

Відомо також про пошкодження приміщення навчального закладу та нежитлової будівлі.

Окрім того, повідомлялось про падіння уламків одразу у кількох районах столиці.