Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Киев под массированной атакой "Кинжалов", баллистики и дронов: что известно о последствиях

Фото: Киев под массированной атакой баллистики и дронов ( facebook.com/DSNSCV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 28 августа, массово атакуют Киев, применяя ударные беспилотники и баллистические ракеты. Известно об одном погибшем и раненых, также зафиксированы пожары, падение обломков и многочисленные вызовы спасателей.

Все, что известно сейчас о массированной атаке врага - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • В Киеве известно о трех погибших и 9 пострадавших.
  • в Дарницком районе - разрушение пятиэтажки, есть повреждения в жилых домах
  • зафиксированы повреждения в четырех районах столицы.

Начиная с вечера 27 августа в воздушном пространстве Украины фиксировали большое количество "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений. Кроме того, в районе 3 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.

Воздушные силы ВСУ также предупреждали о запуске "Кинжалов", фиксировалось не менее двух скоростных целей на Киев. Но, предварительно в области было слышно только последствия баллистической волны из-за пролета "Кинжала".

Погибшие и раненые из-за ударов РФ

По данным КГВА, по состоянию на 5:00 в столице количество погибших возросло до 3 человек, пострадавших - 9. В том числе среди погибших - ребенок.

Также сообщается, что 7 человек сейчас находятся в больницах. В том числе, 10-летний мальчик.

Что известно о последствиях

Днепровский район

В Днепровском районе пострадала жилая 25-тиэтажка, также повреждены частные автомобили во дворах. Возник пожар и в офисном здании.

Сообщается, что в Днепровском районе известно о четырех пострадавших, всех медики госпитализировали.

Дарницкий район

По данным Киевской МВА, в Дарницком районе зафиксированы повреждения на по меньшей мере 6 локациях. В том числе значительные повреждения в жилых 5- и 16-ти этажных домах. Є

значительные разрушения, продолжается спасательная операция. Также пострадал частный жилой дом. Кроме этого, пострадал детский сад. Также на стоянке горят авто.

Соломенский район

В Соломенском районе возник пожар в частном доме из-за падения обломков вражеского беспилотника.

Шевченковский район

По данным Кличко, в Шевченковском районе возник пожар в жилом доме. Также повреждено офисное здание и нежилая застройка.

Известно также о повреждении помещения учебного заведения и нежилого здания.

Кроме того, сообщалось о падении обломков сразу в нескольких районах столицы.

 

Ночная атака РФ на Украину 28 августа

Напомним, что сегодня ночью, 28 августа, армия РФ в очередной раз атаковала Украину с применением ударных дронов и различных типов ракет.

Так, в Киеве в ночь на четверг, 28 августа, прозвучала серия взрывов. Россияне применили баллистическое вооружение.

Сообщалось, что из-за массированной атаки армии РФ и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбирать безопасное укрытие во время обстрелов и почему оставаться в квартире - не лучшее решение.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил ВСУ, Telegram мэра Киева Виталия Кличко, а также Telegram начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, а также Telegram мэра Макарова Вадима Токара.

