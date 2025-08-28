Киев под массированной атакой "Кинжалов", баллистики и дронов: что известно о последствиях

Российские войска сегодня ночью, 28 августа, массово атакуют Киев, применяя ударные беспилотники и баллистические ракеты. Известно об одном погибшем и раненых, также зафиксированы пожары, падение обломков и многочисленные вызовы спасателей.
Все, что известно сейчас о массированной атаке врага - в материале РБК-Украина.
Главное:
Начиная с вечера 27 августа в воздушном пространстве Украины фиксировали большое количество "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений. Кроме того, в районе 3 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.
Воздушные силы ВСУ также предупреждали о запуске "Кинжалов", фиксировалось не менее двух скоростных целей на Киев. Но, предварительно в области было слышно только последствия баллистической волны из-за пролета "Кинжала".
Погибшие и раненые из-за ударов РФ
По данным КГВА, по состоянию на 5:00 в столице количество погибших возросло до 3 человек, пострадавших - 9. В том числе среди погибших - ребенок.
Также сообщается, что 7 человек сейчас находятся в больницах. В том числе, 10-летний мальчик.
Днепровский район
В Днепровском районе пострадала жилая 25-тиэтажка, также повреждены частные автомобили во дворах. Возник пожар и в офисном здании.
Сообщается, что в Днепровском районе известно о четырех пострадавших, всех медики госпитализировали.
Дарницкий район
По данным Киевской МВА, в Дарницком районе зафиксированы повреждения на по меньшей мере 6 локациях. В том числе значительные повреждения в жилых 5- и 16-ти этажных домах. Є
значительные разрушения, продолжается спасательная операция. Также пострадал частный жилой дом. Кроме этого, пострадал детский сад. Также на стоянке горят авто.
Соломенский район
В Соломенском районе возник пожар в частном доме из-за падения обломков вражеского беспилотника.
Шевченковский район
По данным Кличко, в Шевченковском районе возник пожар в жилом доме. Также повреждено офисное здание и нежилая застройка.
Известно также о повреждении помещения учебного заведения и нежилого здания.
Кроме того, сообщалось о падении обломков сразу в нескольких районах столицы.
Напомним, что сегодня ночью, 28 августа, армия РФ в очередной раз атаковала Украину с применением ударных дронов и различных типов ракет.
Так, в Киеве в ночь на четверг, 28 августа, прозвучала серия взрывов. Россияне применили баллистическое вооружение.
Сообщалось, что из-за массированной атаки армии РФ и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками.
Ранее мы рассказывали, как правильно выбирать безопасное укрытие во время обстрелов и почему оставаться в квартире - не лучшее решение.
При подготовке материала использовались данные Воздушных сил ВСУ, Telegram мэра Киева Виталия Кличко, а также Telegram начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, а также Telegram мэра Макарова Вадима Токара.