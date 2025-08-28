Киев под массированной атакой "Кинжалов", баллистики и дронов: что известно о последствиях

Главное:

В Киеве известно о трех погибших и 9 пострадавших.

в Дарницком районе - разрушение пятиэтажки, есть повреждения в жилых домах

зафиксированы повреждения в четырех районах столицы.

Начиная с вечера 27 августа в воздушном пространстве Украины фиксировали большое количество "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений. Кроме того, в районе 3 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.

Воздушные силы ВСУ также предупреждали о запуске "Кинжалов", фиксировалось не менее двух скоростных целей на Киев. Но, предварительно в области было слышно только последствия баллистической волны из-за пролета "Кинжала".

Погибшие и раненые из-за ударов РФ

По данным КГВА, по состоянию на 5:00 в столице количество погибших возросло до 3 человек, пострадавших - 9. В том числе среди погибших - ребенок.

Также сообщается, что 7 человек сейчас находятся в больницах. В том числе, 10-летний мальчик.

Что известно о последствиях

Днепровский район

В Днепровском районе пострадала жилая 25-тиэтажка, также повреждены частные автомобили во дворах. Возник пожар и в офисном здании.

Сообщается, что в Днепровском районе известно о четырех пострадавших, всех медики госпитализировали.

Дарницкий район

По данным Киевской МВА, в Дарницком районе зафиксированы повреждения на по меньшей мере 6 локациях. В том числе значительные повреждения в жилых 5- и 16-ти этажных домах. Є

значительные разрушения, продолжается спасательная операция. Также пострадал частный жилой дом. Кроме этого, пострадал детский сад. Также на стоянке горят авто.

Соломенский район

В Соломенском районе возник пожар в частном доме из-за падения обломков вражеского беспилотника.

Шевченковский район

По данным Кличко, в Шевченковском районе возник пожар в жилом доме. Также повреждено офисное здание и нежилая застройка.

Известно также о повреждении помещения учебного заведения и нежилого здания.

Кроме того, сообщалось о падении обломков сразу в нескольких районах столицы.