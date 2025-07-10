"Київ пережив жахливу ніч". Сибіга закликав ЄС та США посилити санкції проти Росії

Європейський союз (ЄС) та Сполучені Штати Америки (США) повинні не спостерігати, а посилити санкції проти Росії на тлі її масованих атак проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіги.

"Я закликаю партнерів якнайшвидше ухвалити законопроєкт Сенату США та 18-й пакет санкцій ЄС. Не просто спостерігайте, як Росія тероризує людей в Україні. Дійте зараз, щоб припинити фінансування російської воєнної машини", - заявив Сибіга.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів.

За його словами, внаслідок нічного обстрілу у Києві є:

"Масована російська атака цієї ночі. Київ пережив особливо жахливу ніч , з жорстокими атаками зграй безпілотників та ракет, включаючи балістичні ракети", - заявив Сибіга.

18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

10 червня Європейська комісія представила новий пакет санкцій проти Російської Федерації, які повинні вдарити доходам ворога від енергоносіїв, банків та військовій промисловості.

Через пару тижнів Словаччина та Угорщина виступили проти обмежень через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ.

Як пояснювали у Словаччині, країна відмовиться від вето, якщо ЄС надасть їй гарантії пом'якшення негативних наслідків відмови від російських джерел енергії.

Зрештою, вчора, 9 липня, Братислава знову заблокувала санкції проти Росії під час засідання послів ЄС.

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