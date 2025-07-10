"Киев пережил ужасную ночь". Сибига призвал ЕС и США усилить санкции против России

Европейский союз (ЕС) и Соединенные Штаты Америки (США) должны не наблюдать, а усилить санкции против России на фоне ее массированных атак против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибиги.

"Я призываю партнеров как можно быстрее принять законопроект Сената США и 18-й пакет санкций ЕС. Не просто наблюдайте, как Россия терроризирует людей в Украине. Действуйте сейчас, чтобы прекратить финансирование российской военной машины", - заявил Сибига.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений.

По его словам, в результате ночного обстрела в Киеве есть:

"Массированная российская атака этой ночью. Киев пережил особенно ужасную ночь , с жестокими атаками стай беспилотников и ракет, включая баллистические ракеты", - заявил Сибига.

18-й пакет санкций ЕС против России

10 июня Европейская комиссия представила новый пакет санкций против Российской Федерации, которые должны ударить по доходам врага от энергоносителей, банков и военной промышленности.

Через пару недель Словакия и Венгрия выступили против ограничений из-за нежелания терять возможность закупать дешевые российские нефть и газ.

Как объясняли в Словакии, страна откажется от вето, если ЕС предоставит ей гарантии смягчения негативных последствий отказа от российских источников энергии.

В конце концов, вчера, 9 июля, Братислава снова заблокировала санкции против России во время заседания послов ЕС.

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