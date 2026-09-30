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Главная » Жизнь » Общество

Киев перешел на графики отключений света: где проверить свою очередь

19:28 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Киев перешел на графики отключений света: где проверить свою очередь Иллюстративное фото: в Киеве снова действуют графики для света (Коллаж РБК-Украина)
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Столица возвращается к стабилизационным отключениям света по графику после указания от Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ДТЭК.

Ознакомиться с обновленными расписаниями отключений электроэнергии в Киеве можно с помощью нескольких сервисов:

Напомним, россияне постоянно продолжают атаковать украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

В частности, 30 сентября в Киевской области ввели графики отключений света из-за последствий обстрелов.

В тот же день в результате очередных атак аварийные отключения электроэнергии ввели сразу в трех областях и столице.

Кроме того, войска РФ стали применять новые способы поражения.

Так, по информации экспертов, враг впервые опробовал реактивные дроны со специальными боезарядами для уничтожения высоковольтных линий электропередач и мостов.

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