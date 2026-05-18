Київ не найдорожчий? Як змінилися ціни на будинки в Україні та де найдешевше житло

В Україні спостерігається значний розрив у вартості приватної нерухомості. У той час як у Львові та Києві ціни на будинки продовжують ставити рекорди, у прифронтових регіонах та на півночі країни житло можна придбати в рази дешевше.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
За даними аналітики ЛУН станом на кінець квітня 2026 року, поріг у 1000 доларів за кв. м подолали чотири міста. Найвищу вартість зафіксовано у Львові, де медіанний "квадрат" коштує 1420 доларів. Київ посідає друге місце з показником 1250 доларів.
Також до списку найдорожчих міст увійшли:
Натомість найнижчі ціни на приватний сектор зберігаються у містах, що перебувають під постійним тиском через близькість до фронту або кордону. У Миколаєві метр коштує 425 доларів, у Запоріжжі - 440 доларів, у Чернігові - 455 доларів.
Експерти наголошують, що пряме порівняння загальної вартості будинків не завжди є коректним через різницю у площах.
"Медіанна площа будинків у Києві та Львові становить 175-180 кв. м, тоді як у Чернігові - близько 60 кв. м. Тому аналіз вартості квадратного метра дає точнішу картину ринку", - зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика.
Ринок демонструє нерівномірність, зумовлену фактором безпеки. У західних областях та центрі попит стимулює зростання: окрім Луцька та Чернівців, суттєвий приріст (+15-17%) показали Ужгород, Львів та Черкаси.
Водночас у Дніпрі, Полтаві, Миколаєві та Запоріжжі зафіксовано зниження вартості на 1-5% за рік, що відображає локальні ризики та рівень попиту в цих регіонах.
Читайте також про те, що в Україні подорожчала довгострокова оренда приватних будинків. Найбільше ціни підскочили ціни у Запоріжжі, однак Київ залишаються найдорожчим містом.
Раніше ми писали про те, що у Львові однокімнатні квартири за рік подорожчали на 9%, а трикімнатні - на 14%. Ріст цін викликали високий попит і умовна безпека регіону.