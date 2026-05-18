Киев не самый дорогой? Как изменились цены на дома в Украине и где самое дешевое жилье

В Украине наблюдается значительный разрыв в стоимости частной недвижимости. В то время как во Львове и Киеве цены на дома продолжают ставить рекорды, в прифронтовых регионах и на севере страны жилье можно приобрести в разы дешевле.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
По данным аналитики ЛУН по состоянию на конец апреля 2026 года, порог в 1000 долларов за кв. м преодолели четыре города. Самая высокая стоимость зафиксирована во Львове, где медианный "квадрат" стоит 1420 долларов. Киев занимает второе место с показателем 1250 долларов.
Также в список самых дорогих городов вошли:
Зато самые низкие цены на частный сектор сохраняются в городах, находящихся под постоянным давлением из-за близости к фронту или границе. В Николаеве метр стоит 425 долларов, в Запорожье - 440 долларов, в Чернигове - 455 долларов.
Эксперты отмечают, что прямое сравнение общей стоимости домов не всегда корректно из-за разницы в площадях.
"Медианная площадь домов в Киеве и Львове составляет 175-180 кв. м, тогда как в Чернигове - около 60 кв. м. Поэтому анализ стоимости квадратного метра дает более точную картину рынка", - отмечает Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистика.
Рынок демонстрирует неравномерность, обусловленную фактором безопасности. В западных областях и центре спрос стимулирует рост: кроме Луцка и Черновцов, существенный прирост (+15-17%) показали Ужгород, Львов и Черкассы.
В то же время в Днепре, Полтаве, Николаеве и Запорожье зафиксировано снижение стоимости на 1-5% в год, что отражает локальные риски и уровень спроса в этих регионах.
