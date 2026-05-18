Киев не самый дорогой? Как изменились цены на дома в Украине и где самое дешевое жилье

08:00 18.05.2026 Пн
3 мин
В каких городах стоимость недвижимости растет быстрее всего?
aimg Василина Копытко
В Николаеве, Запорожье и Днепре цены на дома упали (фото иллюстративное: Getty Images)
В Украине наблюдается значительный разрыв в стоимости частной недвижимости. В то время как во Львове и Киеве цены на дома продолжают ставить рекорды, в прифронтовых регионах и на севере страны жилье можно приобрести в разы дешевле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Главное:

  • Лидеры рынка: Самое дорогое жилье зафиксировано во Львове и Киеве - медианная цена дома достигает 220 тыс. долларов.
  • Самые дешевые варианты: В Чернигове частный дом стоит в среднем 28,8 тыс. долларов, что в 7,5 раза дешевле, чем в столице.
  • Динамика роста: Быстрее всего цены растут в Луцке (+27%) и Черновцах (+23%).
  • Цена "квадрата": Львов обогнал Киев по стоимости метра - 1420 долларов против 1250 долларов.
  • Негативная коррекция: В Николаеве, Запорожье и Днепре цены за год снизились на 1-5%.

География цен: где самые дорогие метры

По данным аналитики ЛУН по состоянию на конец апреля 2026 года, порог в 1000 долларов за кв. м преодолели четыре города. Самая высокая стоимость зафиксирована во Львове, где медианный "квадрат" стоит 1420 долларов. Киев занимает второе место с показателем 1250 долларов.

Также в список самых дорогих городов вошли:

  • Ужгород - 1190 долларов за кв. м;
  • Одесса - 1050 долларов за кв. м;
  • Ивано-Франковск - 964 долларов за кв. м.

Зато самые низкие цены на частный сектор сохраняются в городах, находящихся под постоянным давлением из-за близости к фронту или границе. В Николаеве метр стоит 425 долларов, в Запорожье - 440 долларов, в Чернигове - 455 долларов.

Киев не самый дорогой? Как изменились цены на дома в Украине и где самое дешевое жильеСредние цены на дома в Украине (инфографика ЛУН)

Почему такая разница

Эксперты отмечают, что прямое сравнение общей стоимости домов не всегда корректно из-за разницы в площадях.

"Медианная площадь домов в Киеве и Львове составляет 175-180 кв. м, тогда как в Чернигове - около 60 кв. м. Поэтому анализ стоимости квадратного метра дает более точную картину рынка", - отмечает Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистика.

Киев не самый дорогой? Как изменились цены на дома в Украине и где самое дешевое жильеЦены за 1 кв. м в разных городах Украины (инфографика ЛУН)

Где цены растут быстрее всего, а где падают

Рынок демонстрирует неравномерность, обусловленную фактором безопасности. В западных областях и центре спрос стимулирует рост: кроме Луцка и Черновцов, существенный прирост (+15-17%) показали Ужгород, Львов и Черкассы.

В то же время в Днепре, Полтаве, Николаеве и Запорожье зафиксировано снижение стоимости на 1-5% в год, что отражает локальные риски и уровень спроса в этих регионах.

Читайте также о том, что в Украине подорожала долгосрочная аренда частных домов. Больше всего цены подскочили цены в Запорожье, однако Киев остаются самым дорогим городом.

Ранее мы писали о том, что во Львове однокомнатные квартиры за год подорожали на 9%, а трехкомнатные - на 14%. Рост цен вызвали высокий спрос и условная безопасность региона.

