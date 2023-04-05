Київ найближчої години накриє густий туман: скільки протримається

Київ найближчої години накриє густий туман. При цьому він протримається до ранку четверга, 6 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Telegram .

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 5 квітня, вночі та вранці 6 квітня туман, видимість 200-500 метрів", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попередили синоптики.

Нагадаємо, завтра у більшості областей України очікується дощ. Подекуди можливі пориви вітру та ожеледиця на дорогах.

Крім того, вчора на високогір'ї Карпат температура опустилася до -12 градусів.

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