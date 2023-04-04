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У Карпатах вдарив 12-градусний мороз: фото із засніжених гір

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Карпати, Вівторок 04 квітня 2023 09:40
У Карпатах вдарив 12-градусний мороз: фото із засніжених гір Фото: у Карпатах сьогодні вдарив 12-градусний мороз (facebook.com/chornogora.rescue)
Автор: Марія Кучерявець

У Карпатах різко посилився мороз. На високогір'ї температура повітря опустилася до -12 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 8:00 4:04:2023 на горі Піп Іван Чорногорський хмарно вітер східний 8 м/с. Температура повітря -12 градусів", - повідомили рятувальники та показали фото із засніжених гір.

У Карпатах вдарив 12-градусний мороз: фото із засніжених гір

Фото: у Карпатах сьогодні вдарив 12-градусний мороз (facebook.com/chornogora.rescue)

Нагадаємо, що сьогодні в Україні місцями очікуються дощ, сніг. В Карпатах мороз буде триматись навіть вдень, вітер буде поривчастим.

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