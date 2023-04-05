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Дощі, пориви вітру та ожеледиця: синоптики дали прогноз погоди на завтра

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Середа 05 квітня 2023 14:13
Дощі, пориви вітру та ожеледиця: синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 6 квітня, в більшості областей України очікується дощ. Подекуди можливі пориви вітру та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні буде хмарно. У західних регіонах помірний мокрий сніг та дощ, на Прикарпатті, вночі та у Хмельницькій області значні опади; на дорогах подекуди ожеледиця; вітер переважно північний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла (в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°).

На решті території невеликий, вночі у більшості північних, центральних та Одеській областях помірний дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у східних областях до 16°.

Дощі, пориви вітру та ожеледиця: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода у Київській області

В області 6 квітня буде хмарно. Вночі очікується помірний, вдень невеликий дощ.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°. По Києву вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Нагадаємо, вчора на високогір'ї Карпат температура опустилася до -12 градусів.

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