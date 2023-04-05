Киев в ближайший час накроет густой туман: сколько продержится

Киев в ближайший час накроет густой туман. При этом он продержится до утра четверга, 6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Telegram .

"В ближайший час, с содержанием до конца суток 5 апреля, ночью и утром 6 апреля туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что синоптики объявили первый уровень опасности.

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили синоптики.

Напомним, завтра в большинстве областей Украины ожидается дождь. Кое-где возможны порывы ветра и гололедица на дорогах.

Кроме того, вчера на высокогорье Карпат температура опустилась до -12 градусов.

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