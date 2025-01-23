На Київ насувається небезпечне метеорологічне явище: до чого готуватись

Якої погоди чекати у Києві та області найближчим часом

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в найближчу годину - з утриманням до кінця доби 23 січня - у Києві очікується небезпечне метеорологічне явище.

Йдеться про сильний туман, за якого видимість може бути суттєво обмеженою - на рівні 200-500 метрів.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Українцям повідомили також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Попередження УкрГМЦ про небезпечне метеорологічне явище (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В цілому ж на 23 січня синоптики прогнозували у Києві та області хмарність, місцями - невеликий мокрий сніг і дощ

Вітер - переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У Києві впродовж поточної доби - близько 0 градусів за Цельсієм.

Прогноз УкрГМЦ на 23 січня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)