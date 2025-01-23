На Киев надвигается опасное метеорологическое явление: к чему готовиться

Синоптики предупреждают жителей Киева и гостей столицы о приближении опасного метеорологического явления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайший час - с удержанием до конца суток 23 января - в Киеве ожидается опасное метеорологическое явление.
Речь идет о сильном тумане, при котором видимость может быть существенно ограниченной - на уровне 200-500 метров.
"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.
Украинцам сообщили также, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Предупреждение УкрГМЦ об опасном метеорологическом явлении (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В целом же на 23 января синоптики прогнозировали в Киеве и области облачность, местами - небольшой мокрый снег и дождь
Ветер - преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью и днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В Киеве в течение текущих суток - около 0 градусов по Цельсию.
Прогноз УкрГМЦ на 23 января по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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