На Киев надвигается опасное метеорологическое явление: к чему готовиться

Какой погоды ждать в Киеве и области в ближайшее время

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайший час - с удержанием до конца суток 23 января - в Киеве ожидается опасное метеорологическое явление.

Речь идет о сильном тумане, при котором видимость может быть существенно ограниченной - на уровне 200-500 метров.

"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

Украинцам сообщили также, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Предупреждение УкрГМЦ об опасном метеорологическом явлении (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В целом же на 23 января синоптики прогнозировали в Киеве и области облачность, местами - небольшой мокрый снег и дождь

Ветер - преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве в течение текущих суток - около 0 градусов по Цельсию.

Прогноз УкрГМЦ на 23 января по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)