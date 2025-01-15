Чому небо над містами України червоніє на заході сонця: пояснення метеорологів
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому вечірнє небо над Києвом та іншими містами нашої країни останнім часом часто набуває яскравих, зокрема червоних відтінків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Чому небо на заході сонця набуває яскравих червоних відтінків
Українцям розповіли, що взимку повітря зазвичай більш холодне та чистіше - через менший вміст вологи.
"Завдяки цьому червоні відтінки стають яскравішими, оскільки пил і водяна пара менше впливають на розсіювання", - пояснили в Укргідрометцентрі.
Це пов'язано з тим, що на морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду.
"Вони заломлюють та розсіюють сонячне світло, що також посилює червоні та помаранчеві тони", - зауважили експерти.
Важливо й те, що холодне повітря має вищу щільність, що також впливає на заломлення світла.
"Це створює додаткові умови для підсилення червоних кольорів у призахідному небі", - зазначили метеорологи.
Отже, в цілому, взимку червоне небо на заході виглядає яскравішим через поєднання:
- більш чистої атмосфери;
- кристалів льоду;
- фізичних властивостей світла.
Допис Укргідрометцентру (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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