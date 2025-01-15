Чому небо над містами України червоніє на заході сонця: пояснення метеорологів

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому вечірнє небо над Києвом та іншими містами нашої країни останнім часом часто набуває яскравих, зокрема червоних відтінків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Чому небо на заході сонця набуває яскравих червоних відтінків

Українцям розповіли, що взимку повітря зазвичай більш холодне та чистіше - через менший вміст вологи.

"Завдяки цьому червоні відтінки стають яскравішими, оскільки пил і водяна пара менше впливають на розсіювання", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Це пов'язано з тим, що на морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду.

"Вони заломлюють та розсіюють сонячне світло, що також посилює червоні та помаранчеві тони", - зауважили експерти.

Важливо й те, що холодне повітря має вищу щільність, що також впливає на заломлення світла.

"Це створює додаткові умови для підсилення червоних кольорів у призахідному небі", - зазначили метеорологи.

Отже, в цілому, взимку червоне небо на заході виглядає яскравішим через поєднання:

більш чистої атмосфери;

кристалів льоду;

фізичних властивостей світла.

Допис Укргідрометцентру (скриншот: facebook.com/UkrHMC)