ua en ru
Ср, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Чому небо над містами України червоніє на заході сонця: пояснення метеорологів

Середа 15 січня 2025 12:32
UA EN RU
Чому небо над містами України червоніє на заході сонця: пояснення метеорологів Інколи небо на заході сонця набуває неймовірних кольорів і відтінків (фото: Ukrinform/Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому вечірнє небо над Києвом та іншими містами нашої країни останнім часом часто набуває яскравих, зокрема червоних відтінків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Чому небо на заході сонця набуває яскравих червоних відтінків

Українцям розповіли, що взимку повітря зазвичай більш холодне та чистіше - через менший вміст вологи.

"Завдяки цьому червоні відтінки стають яскравішими, оскільки пил і водяна пара менше впливають на розсіювання", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Це пов'язано з тим, що на морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду.

"Вони заломлюють та розсіюють сонячне світло, що також посилює червоні та помаранчеві тони", - зауважили експерти.

Важливо й те, що холодне повітря має вищу щільність, що також впливає на заломлення світла.

"Це створює додаткові умови для підсилення червоних кольорів у призахідному небі", - зазначили метеорологи.

Отже, в цілому, взимку червоне небо на заході виглядає яскравішим через поєднання:

  • більш чистої атмосфери;
  • кристалів льоду;
  • фізичних властивостей світла.

Чому небо над містами України червоніє на заході сонця: пояснення метеорологівЧому небо над містами України червоніє на заході сонця: пояснення метеорологів

Допис Укргідрометцентру (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про унікальне метеорологічне явище, яке може змінювати акустику.

Читайте також про найяскравіші погодні події 2024 року (чим він запам'ятався).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Метеоролог
NEWS
Росіяни вдарили по енергетиці України понад 40 ракетами та 70 дронами, - Зеленський
Росіяни вдарили по енергетиці України понад 40 ракетами та 70 дронами, - Зеленський
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ