Київ накрив смог після нічних обстрілів і пожеж: як уберегтись і стежити за якістю повітря
У Києві внаслідок нічних обстрілів виникли пожежі. Над містом утворився смог.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Що відомо про якість повітря в Києві
Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у Києві внаслідок нічних обстрілів виникли пожежі, тож над містом утворився смог.
Наголошується при цьому, що станом на ранок 14 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря у столиці - низький.
Уточнюється, що відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) залишається низьким.
Що радять робити мешканцям і гостям столиці
Якщо в тому чи іншому районі Києва є запах диму, людям рекомендують дотримуватись таких порад:
- зачинити вікна;
- за можливості - обмежити перебування на вулиці;
- пити більше води.
"Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер", - нагадали у КМДА.
Зазначається також, що вітер може;
- піднімати шкідливі речовини над землею;
- розсіювати їх.
"Тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина", - пояснили фахівці.
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Як можна стежити за якістю повітря в Києві
В цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:
- ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
- SO2 (діоксид сірки);
- NO2 (діоксид азоту);
- О3 (приземний озон);
- CO (оксид вуглецю).
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Стежити за поточним станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:
- або на карті за посиланням;
- або в додатку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ здійснила черговий масований удар по низці регіонів України. Основним вектором комбінованої атаки ворога стала столиця.
Перед обстрілами Києва було відомо про загрозу дронів, а також про тривогу по всій Україні через "Кинжали" та "Калібри".
Після опівночі у столиці почали лунати вибухи, працювала ППО. Люди, як тікали в укриття, не лише чули звуки "Шахедів", але й бачили ракети в небі - нічний терор РФ не припинявся до четвертої години ранку.
Повідомлялось про влучання та пожежі у багатоповерхівках і приватних будинках. Стались загоряння на складах, дахах і відкритих територіях. Палали автівки.
Постраждали також і об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, через що в місті виникли перебої зі світлом та водою. Під ранок стало відомо про перекриття деяких вулиць і зміни у русі транспорту.
Зранку в Києві знову пролунала повітряна тривога і було чутно, як збивають дрони. Перед цим повідомлялось про БпЛА з боку Броварів та загрозу балістики.
Станом на близько 8 годину ранку в Києві вже було відомо про 26 постраждалих і трьох загиблих.
Також російські війська атакували Київську область. У результаті обстрілу виникла серія пожеж, поранення отримали щонайменше шестеро людей.
За словами президента Володимира Зеленського, вночі російські війська випустили по території України близько 430 дронів і 18 ракет (зокрема балістику та аеробалістику).