Київ накрив густий туман: що варто пам'ятати водіям та пішоходам

У середу вранці, 5 листопада, у Києві спостерігається густий туман. Це може призвести до затруднень дорожнього руху у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, видимість становить лише 200–500 метрів, що відповідає першому, жовтому, рівню небезпечності. Метеорологи попереджають, що такі умови можуть суттєво ускладнити рух транспорту в столиці, особливо в ранкові години пік.



Рекомендації для водіїв

Водіям радять бути максимально обережними за кермом у тумані та дотримуватися кількох простих правил безпеки:

знизити швидкість руху;

увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію між автомобілями;

у разі зупинки вмикати аварійну сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Поради пішоходам

Укргідрометцентр також закликає пішоходів бути уважними та помітними на дорогах.

"Під час туману та в темний час доби використовуйте світловідбивні елементи (флікери), щоб водії могли вас помітити", - наголосили синоптики.