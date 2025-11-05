ua en ru
Київ накрив густий туман: що варто пам'ятати водіям та пішоходам

Київ, Середа 05 листопада 2025 08:40
UA EN RU
Київ накрив густий туман: що варто пам'ятати водіям та пішоходам Ілюстративне фото: Київ накрив густий туман 5 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У середу вранці, 5 листопада, у Києві спостерігається густий туман. Це може призвести до затруднень дорожнього руху у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, видимість становить лише 200–500 метрів, що відповідає першому, жовтому, рівню небезпечності. Метеорологи попереджають, що такі умови можуть суттєво ускладнити рух транспорту в столиці, особливо в ранкові години пік.
Київ накрив густий туман: що варто пам'ятати водіям та пішоходам

Рекомендації для водіїв

Водіям радять бути максимально обережними за кермом у тумані та дотримуватися кількох простих правил безпеки:

  • знизити швидкість руху;
  • увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію між автомобілями;
  • у разі зупинки вмикати аварійну сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Поради пішоходам

Укргідрометцентр також закликає пішоходів бути уважними та помітними на дорогах.

"Під час туману та в темний час доби використовуйте світловідбивні елементи (флікери), щоб водії могли вас помітити", - наголосили синоптики.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко зазначала, що 4–5 листопада в Україні зберігатиметься прохолодна погода.

У період із 6 по 10 листопада очікується коротке потепління, однак уже з 11-12 листопада в країну прийде помітне похолодання: уночі температура опускатиметься нижче нуля, а вдень становитиме від +2 до +8 градусів.

Також вже наступного тижня в Україні прогнозується серйозне похолодання.

Нагадаємо, раніше синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому.

