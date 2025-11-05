ua en ru
Киев накрыл густой туман: что стоит помнить водителям и пешеходам

Киев, Среда 05 ноября 2025 08:40
UA EN RU
Киев накрыл густой туман: что стоит помнить водителям и пешеходам Иллюстративное фото: Киев накрыл густой туман 5 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В среду утром, 5 ноября, в Киеве наблюдается густой туман. Это может привести к затруднениям дорожного движения в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, видимость составляет лишь 200-500 метров, что соответствует первому, желтому, уровню опасности. Метеорологи предупреждают, что такие условия могут существенно усложнить движение транспорта в столице, особенно в утренние часы пик.
Киев накрыл густой туман: что стоит помнить водителям и пешеходам

Рекомендации для водителей

Водителям советуют быть максимально осторожными за рулем в тумане и соблюдать несколько простых правил безопасности:

  • снизить скорость движения;
  • включить противотуманные фары вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию между автомобилями;
  • в случае остановки включать аварийную сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Советы пешеходам

Укргидрометцентр также призывает пешеходов быть внимательными и заметными на дорогах.

"Во время тумана и в темное время суток используйте светоотражающие элементы (фликеры), чтобы водители могли вас заметить", - отметили синоптики.

Ранее синоптик Наталья Диденко отмечала, что 4-5 ноября в Украине будет сохраняться прохладная погода.

В период с 6 по 10 ноября ожидается короткое потепление, однако уже с 11-12 ноября в страну придет заметное похолодание: ночью температура будет опускаться ниже нуля, а днем составит от +2 до +8 градусов.

Также уже на следующей неделе в Украине прогнозируется серьезное похолодание.

Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.

