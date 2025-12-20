Київ може бути без світла до трьох разів на добу: графіки на 21 грудня

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, що цієї осені російські окупанти знову почали атакувати енергетичну інфраструктуру країни і продовжують це робити донині.

Зокрема, в ніч на 19 грудня було здійснено чергову атаку. В результаті ударів частина абонентів в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях залишилася без світла.

Крім того, в ніч на 20 грудня ворог завдав удару дронами по критичній інфраструктурі в Миколаївській області. Пізніше влада повідомила, що через обстріли без світла залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

Також ми писали, що згідно із заявою "Укренерго", завтра, 21 грудня, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності. Їх дія пошириться на більшість регіонів країни.