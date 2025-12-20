Киев может быть без света до трех раз в сутки: графики на 21 декабря

Ситуация с энергетикой

Напомним, что этой осенью российские оккупанты снова начали атаковать энергетическую инфраструктуру страны и продолжают это делать по сей день.

В частности, в ночь на 19 декабря была осуществлена очередная атака. В результате ударов часть абонентов в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях осталась без света.

Кроме того, в ночь на 20 декабря враг нанес удар дронами по критической инфраструктуре в Николаевской области. Позже власти сообщили, что из-за обстрелов без света остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов.

Также мы писали, что согласно заявлению "Укрэнерго", завтра, 21 декабря, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Их действие распространится на большинство регионов страны.