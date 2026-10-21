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Київ може бути по 8-20 годин без світла взимку: інтерв'ю з експертом Олександром Візіром

15:56 21.10.2026 Ср
9 хв
aimg Дмитро Сидоров
Олександр Візір, координатор сектору "Енергетика та клімат" аналітичного центру Ukraine Facility Platform (фото РБК-Україна)

Зі зниженням температури постає питання готовності міст до зими. Особливо актуальним воно є для Києва, енергетика якого знаходиться під постійними ударами. 

Чи подбала столиця про резервне живлення водоканалу та метро, чи не залишаються без тепла на тривалий час жителі лівого берега і яких графіків відключень слід очікувати взимку – про це в інтерв'ю для YouTube-каналу "ЦЕ БАЗА" розповів координатор сектору "Енергетика та клімат" аналітичного центру Ukraine Facility Platform Олександр Візір.

Головне:

  • Можливий графік відключень. Взимку при середній температурі -10 градусів світла може не бути по 8-20 годин на добу;

  • Робота метро за відсутності живлення ззовні. Метрополітен зможе підтримувати мінімально необхідний рівень роботи;

  • Ситуація з водою. Водоканал не має резервів, щоб повноцінно працювати без електроенергії з мережі, робота каналізації буде забезпечена;

  • Тепло для киян. Взимку є ймовірність повторення ситуації з тривалою відсутністю тепла в деяких районах столиці;

  • Готовність Києва до зими. Столиця могла б стати взірцем для інших міст, але на сьогодні загальний рівень підготовки – на 2 з 5 балів.

Про відключення світла у столиці

Який ви можете дати прогноз щодо відключень електроенергії взимку в Києві, якщо, наприклад, кілька днів буде зберігатися температура -10 градусів?

Все залежить від району, адже може бути пошкоджена інфраструктура в конкретному місці і там відключення буде тривалим. Натомість, десь є підключення до критичної інфраструктури, там ситуація буде кращою. Якщо брати "середню температуру по палаті", то я думаю це від 8 до 20 годин відсутності світла на добу – це діапазон того, що ми можемо мати.

8 годин – це супер оптимістичний прогноз, при -10 градусів такого не буде, це можливо, якщо температура близько нуля.

12-16 годин - це умовно найбільш вірогідний сценарій за такої температури.

16 і більше годин - це вже поганий сценарій, а далі (більша кількість годин відключень - ред.) я не хочу говорити, хоча більше годин без світла також може бути.

Про зв'язок Києва з енергосистемою країни

Росія прицільно атакує підстанції, які передають потужність до Києва ззовні. Як ви оцінюєте ймовірність того, що ворогу вдасться цілком відрізати столицю від енергосистеми країни?

Росіяни наносять удари по підстанції на захід від столиці, щоб завадити передачі енергії з Рівненської та Хмельницької АЕС. Паралельно вони намагаються вибити підстанцію під Броварами, яка забезпечує передачу енергії через Дніпро і далі на Чернігів, Полтаву та Харків. Також у нас є лінії з півдня.

Фото: Олександр Візір (РБК-Україна)

Тобто, енергосистема Києва – закільцьована. Чим більше у вас зв'язків (із енергосистемою країни - ред.), тим більш надійною є ситуація. Треба дуже сильно постаратися, щоб нічого не залишилося для столиці з генерації (зовнішньої та власної - ред.).

Проте, якось треба забезпечити обсяг енергії, який необхідний для критичної інфраструктури міста (більше 500 МВт), тому я не говорю, що все буде добре.

Але звести до нуля передачу енергії до Києва зовні це малоймовірна подія?

Так.

Як ви оцінюєте ймовірність того, що росіянам вдасться розірвати лінії електропередачі, які з'єднують правий та лівий береги Дніпра? Вони вже розробили спеціальний безпілотник і атакували ним високі опори таких ліній.

У нас є 11 переходів через Дніпро, два з них пошкоджені. Проблема відновлення такої лінії полягає у тому, яким чином натягнути провід з одного берега на інший. Треба мати специфічний кран та плавзасоби, це довга процедура.

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Засоби все відновити є, але виникає питання часу. Якщо ці атаки будуть масовими, тоді буде ситуація як у військових – тріаж, коли ви обираєте кому першому надавати медичну допомогу, оскільки мало засобів для відновлення.


Чи може знову зупинятися метро

Що ви можете сказати про підготовку столичного метро до проблем з енергозабезпеченням при подальших обстрілах?

Я можу навести успішний приклад "Харківського метрополітену". Це підприємство вже має газопоршневі установки, які приєднані до мережі метрополітену. Крім них, вони вирішили поставити батареї. Виходить, що вся система метрополітена - закільцьована і на частині підстанцій будуть батарейки.

Безпосередньо під землею, тобто, безпека буде на максимальному рівні?

На 110%... Я так розумію, до кінця року вони частину цього обладнання встановлять.

В Києві такого проекту не реалізовано?

Ні.

Фото: Олександр Візір (РБК-Україна)

Що було зроблено в Києві для забезпечення резервного живлення метрополітену?

Як ви бачили, нещодавно метро зупинялося (8, 10, 14 жовтня - зупинився рух на частині гілок метро через падіння напруги - ред.). За замовчуванням, критична інфраструктура не відключається при застосуванні графіків обмеження потужності, але коли вводяться графіки аварійних відключень, наприклад, коли фізично перебили лінію, тоді електроенергії не буде – ні для водоканалу, ні для метро, ні на очисних спорудах.

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"Київський метрополітен" може не працювати при виведенні з ладу певного набору підстанцій, тому що у нього немає набору генераторного обладнання, яке може повністю забезпечити його роботу.

Йому життєво необхідна зовнішня мережа?

Так. Це напів апокаліптичний сценарій, але якщо говорити з точки зору технічної можливості, то є набір вузлів (підстанцій електромережі - ред.), вихід з ладу яких зробить так, що "Київський метрополітен" буде знеживлений, поки буде відновлюватися цей набір обладнання.

Чи має метро резервне живлення на тому рівні, щоб забезпечити роботу вентиляції, освітлення та дотягнути поїзд до найближчої станції?

Аварійне живлення спрацює. До станції вас довезуть, висадять, на гору піднімуть або ви підете пішки по ескалатору, але це ж не робота метрополітену. Щоб запустити його планомірну роботу як громадського транспорту знадобиться час, поки не буде вирішене питання з цими вузлами (ремонт ключових підстанцій зовнішньої мережі - ред.).

Чи буде в Києві вода та чи працюватиме каналізація взимку

Наскільки забезпечене резервне живлення для постачання води та роботи каналізації у столиці?

У цьому випадку можна було працювати з варіаціями газопоршневих установок, батарей, сонця для літа (сонячних електростанцій, які генерують максимум електроенергії влітку - ред.). Це маса проектів, які б могли бути, але, на жаль, масової реалізації подібних проектів немає.

Фото: Олександр Візір (РБК-Україна)

Багато таких проектів проходять камерально, тихо. Я не кажу, що треба ходити і голосно говорити "Побудуйте генерацію для Бортницької станції аерації", але це виглядає як послуга або можливість для своїх, що не сприяє масовості і масштабності.

Для водопостачання та водовідведення діють різні регламенти, як вони будуть забезпечуватися у випадку відключення електроенергії, скільки годин без світла вони можуть бути. Наприклад, на станції очистки води за відсутності світла протягом 24 годин помирають бактерії, їх треба перезаселяти. Для водопостачання – все залежить від температури взимку.

З того, що кажуть колеги – з водовідведенням ситуація краща, ніж з водопостачанням.

Для водовідведення резерви збудовані?

Створено більше резервів, ніж для водопостачання.

У нас більше впевненості, що критична функція каналізаційної системи буде забезпечена?

Хотілося б в це вірити, так.

Якщо зараз немає води півдня, який прогноз ми можемо дати на зиму?

Наявність води буде повністю залежати від енергоживлення водоканалу. Якщо ситуація в київському енергокільці буде такою ж як зараз, то гірше не буде. Якщо обсяг енергії всередині буде зменшуватися, тоді ситуація може погіршуватися, але не одразу. Все залежить від резерву, який вони мають. В ідеалі, вони мали б працювати, але оскільки вже зараз вони не працюють, ми можемо впевнено говорити, що на 100% водоканал не зарезервований.

Чи залишаться надовго без тепла деякі райони столиці цієї зими

Минулої зими без тепла на декілька тижнів залишилися ряд районів на лівому березі міста через зупинку Дарницької ТЕЦ. Чи можливий знову такий сценарій?

Так. ТЕЦ – це об'єкт для обстрілу, їх будуть атакувати й надалі, питання полягає лише в тому, наскільки швидко їх будуть "піднімати" після обстрілів.

Невже не були зроблені висновки з минулого року?

Коли закінчився минулий опалювальний сезон і постало питання "Що робити з Дарницькою ТЕЦ?", це виглядало як гра з гарячим каштаном – всі почали перекидати це питання один одному, адже розуміли, що можна витратити всі гроші світу, відновити ТЕЦ, зробити з неї "лялечку", але через скільки часу її знову розіб'ють?

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Як варіант, можна було набудувати блочно-модульних котелень для забезпечення районів, які залежать від цієї ТЕЦ.

Це було зроблено?

Ні. Коли я чую, що в Києві планують побудувати 200 МВт розподіленої генерації, я кажу, що установка з генерації електроенергії потужністю 2-2,5 МВт – це один 40-ка футовий контейнер. Питання: ви десь бачили по місту 100 нових красивих контейнерів? Я не бачив, закопати їх – практично не можливо. Така ж історія з модульними котельнями.

Я розумію, що будували перемички – це сполучення із сусідніми тепловими районами Троєщини та Видубичів, щоб за потреби можна було звідти передати тепло, наприклад, в район ДВРЗ. Це робилося, це не космічні технології, але питання в тому, що все одно має бути джерело тепла, для цього мають працювати інші ТЕЦ або модульні котельні.

Фото: Олександр Візір (РБК-Україна)

Яка загальна готовність Києва до зими

Дайте загальну оцінку готовності столиці до осінньо-зимового періоду від 0 до 5?

– Для надання оцінки, я б порівняв те, що зробили з тим, що могли реалізувати. Переважна більшість міст виконали задачу на "незадовільно", бо все можна було зробити більш ефективно та дешевше з точки зору вартості електроенергії. Встановити генератори на всі об'єкти – не є вкрай ефективним заходом, адже можна було поставити когенераційні, газові установки і здешевити вартість енергії як товару.

Будуючи сьогодні, ми маємо думати як ці системи будуть працювати в ринку (в майбутньому - ред.). Це можна зробити в хорошу поєднанні, щоб покращити і надійність системи і зробити її дешевшою та більш ефективною. Для цього є можливості.

Фото: Олександр Візір (РБК-Україна)

– Тобто, ви б поставили Києву 3 із 5 балів?

– Я б навіть 2 поставив. Київ – це настільки ресурсне місто з точки зору власного бюджету і решти можливостей, що столиця могла би бути таким взірцем із залученням кредитів та бізнесу. Київ вже має позитивну практику співпраці з донорами, банками і не зробити з цього красивий приклад – це проблема.

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