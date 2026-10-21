Киев может быть по 8-20 часов без света зимой: интервью с экспертом Александром Визиром

Главное:

Возможен график отключений. Зимой при средней температуре –10 градусов света может не быть по 8-20 часов в сутки;

Работа метро при отсутствии питания извне . Метрополитен сможет поддерживать минимально необходимый уровень работы;

Ситуация с водой. У водоканала нет резервов, чтобы полноценно работать без электроэнергии из сети, работа канализации будет обеспечена;

Тепло для киевлян . Зимой есть возможность повторения ситуации с долгим отсутствием тепла в неких районах столицы;

Готовность Киева к зиме. Столица могла бы стать образцом для других городов, но сегодня общий уровень подготовки – на 2 из 5 баллов.

Об отключении света в столице

– Какой вы можете дать прогноз по отключениям электроэнергии зимой в Киеве, если, например, несколько дней будет сохраняться температура -10 градусов?

– Все зависит от района, ведь может быть повреждена инфраструктура в конкретном месте и там отключение будет продолжительным. Зато где-то есть подключение к критической инфраструктуре, там ситуация будет лучше. Если брать "среднюю температуру по палате", то я думаю это от 8 до 20 часов отсутствия света в сутки – диапазон того, что мы можем иметь.

8 часов – это супер оптимистический прогноз, при –10 градусов такого не будет, это возможно, если температура около нуля.

12-16 часов – это условно наиболее вероятный сценарий при такой температуре.

16 и более часов – это уже плохой сценарий, а дальше (большее количество часов отключений – ред.) я не хочу говорить, хотя больше часов без света также может быть.

О связи Киева с энергосистемой страны

– Россия прицельно атакует подстанции, передающие мощность в Киев извне. Как вы оцениваете возможность того, что противнику удастся полностью отрезать столицу от энергосистемы страны?

– Россияне наносят удары по подстанции к западу от столицы, чтобы помешать передаче энергии с Ровенской и Хмельницкой АЭС. Параллельно они пытаются выбить подстанцию под Броварами, которая обеспечивает передачу энергии через Днепр и дальше в Чернигов, Полтаву и Харьков. Также у нас есть линии с юга.

Фото: Александр Визир (РБК-Украина)

То есть, энергосистема Киева – закольцована. Чем больше у вас связей (с энергосистемой страны – ред.), тем более надежна ситуация. Надо очень сильно постараться, чтобы ничего не осталось для столицы из генерации (внешней и собственной – ред.).

Однако как-то нужно обеспечить объем энергии, который необходим для критической инфраструктуры города (более 500 МВт), поэтому я не говорю, что все будет хорошо.

– Но свести к нулю передачу энергии в Киев снаружи – это маловероятное событие?

– Да.

– Как вы оцениваете вероятность того, что россиянам удастся разорвать линии электропередачи, соединяющие правый и левый берега Днепра? Они разработали специальный беспилотник и атаковали им высокие опоры таких линий.

– У нас есть 11 переходов через Днепр, два из них повреждены. Проблема восстановления такой линии состоит в том, как натянуть провод с одного берега на другой. Надо иметь специфический кран и плавсредства, это долгая процедура.

Читайте также: Что не нужно делать сразу, когда включили свет?

Средства все восстановить есть, но возникает вопрос времени. Если эти атаки будут массовыми, тогда будет ситуация как у военных – триаж, когда вы выбираете кому первому оказывать медицинскую помощь, поскольку мало средств для восстановления.



Может ли снова останавливаться метро

– Что вы можете сказать о подготовке столичного метро к проблемам с энергообеспечением при последующих обстрелах?

– Я могу привести успешный пример "Харьковского метрополитена". У этого предприятия уже есть газопоршневые установки, которые подключены к сети метрополитена. Кроме них они решили поставить батареи. Выходит, что вся система метрополитена – закольцована и на части подстанций будут батарейки.

– Непосредственно под землей, то есть безопасность будет на максимальном уровне?

– На 110%... Я так понимаю, до конца года они часть этого оборудования установят.

– В Киеве такой проект не реализован?

– Нет.

Фото: Александр Визир (РБК-Украина)

– Что было сделано в Киеве для обеспечения резервного питания метрополитена?

– Как вы видели, недавно метро останавливалось (8, 10, 14 октября – остановилось движение на части ветвей метро из-за падения напряжения – ред.). По умолчанию критическая инфраструктура не отключается при применении графиков ограничения мощности, но когда вводятся графики аварийных отключений, например когда физически перебили линию, тогда электроэнергии не будет – ни для водоканала, ни для метро, ни на очистных сооружениях.

Читайте также: Возобновили ли работу станции " Черниговская " после обстрела?

"Киевский метрополитен" может не работать при выводе из строя определенного набора подстанций, потому что у него нет набора генераторного оборудования, которое может полностью обеспечить его работу.

– Ему жизненно необходима внешняя сеть?

– Да. Это полуапокалиптический сценарий, но если говорить с точки зрения технической возможности, то есть набор узлов (подстанций электросети – ред.), выход из строя которых сделает так, что "Киевский метрополитен" будет обезживлен, пока будет восстанавливаться этот набор оборудования.

- Имеет ли метро резервное питание на том уровне, чтобы обеспечить работу вентиляции, освещения и дотянуть поезд до ближайшей станции?

– Аварийное питание сработает. До станции вас довезут, высадят, на гору поднимут или вы пойдете пешком по эскалатору, но ведь это не работа метрополитена. Чтобы запустить его планомерную работу как общественному транспорту, понадобится время, пока не будет решен вопрос с этими узлами (ремонт ключевых подстанций внешней сети – ред.).

Будет ли в Киеве вода и будет ли канализация зимой

– Насколько обеспечено резервное питание для поставок воды и работы канализации в столице?

– В этом случае можно было работать с вариациями газопоршневых установок, батарей, солнца для лета (солнечных электростанций, генерирующих максимум электроэнергии летом – ред.). Это масса проектов, которые могли бы быть, но, к сожалению, массовой реализации подобных проектов нет.

Фото: Александр Визир (РБК-Украина)

Многие такие проекты проходят камерально, тихо. Я не говорю, что нужно ходить и громко говорить "Постройте генерацию для Бортнической станции аэрации", но это выглядит как услуга или возможность для своих, что не способствует массовости и масштабности.

Для водоснабжения и водоотвода действуют разные регламенты, как они будут обеспечиваться в случае отключения электроэнергии, сколько часов без света они могут быть. Например, на станции очистки воды при отсутствии света в течение 24 часов умирают бактерии, их нужно перезаселять. Для водоснабжения – все зависит от температуры зимой.

Из того, что говорят коллеги – с водоотводом ситуация лучше, чем с водоснабжением.

– Для водоотведения резервы построены?

– Создано больше резервов, чем для водоснабжения.

– У нас больше уверенности, что критическая функция канализационной системы будет обеспечена?

– Хотелось бы в это верить, да.

– Если сейчас нет воды полдня, какой прогноз мы можем дать на зиму?

– Наличие воды будет полностью зависеть от энергопитания водоканала. Если ситуация в киевском энергокольце будет такой же, как сейчас, то хуже не будет. Если объем энергии внутри будет уменьшаться, ситуация может ухудшаться, но не сразу. Все зависит от резерва, который у них есть. В идеале, они должны работать, но поскольку уже сейчас они не работают, мы можем уверенно говорить, что на 100% водоканал не зарезервирован.

Останутся ли надолго без тепла некоторые районы столицы этой зимой

– Прошлой зимой без тепла на несколько недель остался ряд районов на левом берегу города из-за остановки Дарницкой ТЭЦ. Возможен ли снова такой сценарий?

– Да. ТЭЦ – это объект для обстрела, их будут атаковать и дальше, вопрос состоит лишь в том, насколько быстро их будут "поднимать" после обстрелов.

– Неужели не были сделаны выводы из прошлого года?

– Когда закончился прошлый отопительный сезон и встал вопрос "Что делать с Дарницкой ТЭЦ?", это выглядело как игра с горячим каштаном – все начали опрокидывать этот вопрос друг другу, ведь понимали, что можно потратить все деньги мира, восстановить ТЭЦ, сделать из нее "куколку", но через сколько времени ее снова разобьют?

Читайте также: Дарницкая ТЭЦ подверглась ракетной атаке.

Как вариант, можно было настроить блочно-модульные котельные для обеспечения районов, зависящих от этой ТЭЦ.

– Это было сделано?

– Нет. Когда я слышу, что в Киеве планируют построить 200 МВт распределенной генерации, я говорю, что установка по генерации электроэнергии мощностью 2-2,5 МВт – это один 40-футовый контейнер. Вопрос: вы где-нибудь видели по городу 100 новых красивых контейнеров? Я не видел, закопать их – практически невозможно. Такова же история с модульными котельными.

Я понимаю, что строили перемычки – это сообщение с соседними тепловыми районами Троещины и Выдубичей, чтобы при необходимости можно было оттуда передать тепло, например, в район ДВРЗ. Это делалось, это не космические технологии, но вопрос в том, что все равно должен быть источник тепла, для этого должны работать другие ТЭЦ или котельные.

Фото: Александр Визир (РБК-Украина)

Какая общая готовность Киева к зиме

– Дайте общую оценку готовности столицы к осенне-зимнему периоду от 0 до 5?

– Для оценки, я бы сравнил то, что сделали с тем, что могли реализовать. Подавляющее большинство городов выполнили задачу на "неудовлетворительно", потому что все можно было сделать более эффективно и дешевле с точки зрения стоимости электроэнергии. Установить генераторы на все объекты – не очень эффективная мера, ведь можно было поставить когенерационные, газовые установки и удешевить стоимость энергии как товара.

Строя сегодня, мы должны думать как эти системы будут работать в рынке (в будущем – ред.). Это можно сделать в хорошем сочетании, чтобы улучшить и надежность системы и сделать ее более дешевой и более эффективной. Для этого есть возможности.

Фото: Александр Визир (РБК-Украина)

– То есть вы бы поставили Киеву 3 из 5 баллов?

– Я бы даже 2 поставил. Киев – это настолько ресурсный город с точки зрения собственного бюджета и других возможностей, что столица могла бы быть таким образцом с привлечением кредитов и бизнеса. У Киева уже есть позитивная практика сотрудничества с донорами, банками и не сделать из этого красивый пример – это проблема.