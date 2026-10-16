На Дарницькій ТЕЦ усувають наслідки обстрілу, опалення ще немає
На Дарницькій ТЕЦ тривають відновлювальні роботи, щоб усунути наслідки ракетної атаки РФ. Мешканці двох районів Києва поки що залишаються без опалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТОВ "Євро-Реконструкція" у Facebook.
Дарницька ТЕЦ під ремонтом
Фахівці підприємства, рятувальники та підрядні організації працюють над усуненням пошкоджень, завданих ворожим ударом, кажуть у компанії.
ТОВ "Євро-Реконструкція" намагається якнайшвидше:
- відновити надання послуг,
- розпочати подачу тепла споживачам.
У компанії усвідомлюють важливість своєчасного початку опалювального сезону для споживачів: мешканців Дніпровського та Дарницького районів Києва.
"Пошкодження, яких зазнав об’єкт, значні. Проте ми докладаємо всіх зусиль, щоб завершити роботи в найкоротші можливі терміни", - пообіцяли вони.
Що відомо
ТОВ "Євро-Реконструкція" - це приватна енергетична компанія в Києві, яка є оператором та власником Дарницької ТЕЦ-4.
Вона забезпечує постачання опалення та гарячої води для мешканців і підприємств лівого берега столиці.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві 16 жовтня розпочався опалювальний сезон.
За словами міського голови Віталія Кличка, опалення вмикатимуть по всьому Києву, окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт.
Крім того, Росія планує вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України та спричинити масштабну гуманітарну кризу. Головними цілями для ударів ворог обрав Київ, Харків та Одесу, пише NYT.