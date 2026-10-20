Що робити після відновлення електропостачання: рекомендації ДСНС

Після відновлення електропостачання не варто одразу вмикати всі електроприлади. Перші хвилини після знеструмлення важливі для безпеки, тому потрібно дати системі стабілізуватися та перевірити, чи немає ознак витоку газу.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на рекомендації Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Що робити після повернення світла

Після відновлення електропостачання фахівці радять дати системі 5-10 хвилин, щоб стабілізуватися та уникнути коливань напруги.

Не потрібно вмикати всі прилади одночасно. Спочатку варто під'єднати холодильник і бойлер, а вже потім - іншу техніку.

Також важливо перевірити, чи немає в оселі запаху газу. Якщо після повернення світла відчувається навіть слабкий запах, не вмикайте електроприлади, відчиніть вікна та викличте газову службу за номером 104.

Як підготуватися до можливих відключень

Поки електроенергія є, варто скористатися можливістю зарядити телефони, павербанки та ліхтарики. Також слід поповнити запаси води, батарейок і свічок на випадок наступного знеструмлення.

Окремо варто оцінити, чого бракувало під час попередніх відключень. Зокрема, потрібно подбати про освітлення, тепло, воду та їжу, а якщо в оселі є діти - заздалегідь підготувати для них заняття й розваги.

У ДСНС наголошують, що кожне відключення електроенергії може змінювати звичний ритм життя, однак завчасна підготовка та дотримання правил безпеки допоможуть почуватися впевненіше.