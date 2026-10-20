У Києві відновили рух метро на "червоній лінії": чи працює станція "Чернігівська"

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У Києві станом на ранок вівторка, 20 жовтня, відновили рух поїздів на "червоній" лінії метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Водночас станція "Чернігівська" після атаки РФ досі поки що не функціонує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Сьогодні вранці поїзди на "червоній" лінії знову курсують між станціями "Академмістечко" та "Лісова", також станція "Лісова" відновила роботу у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні. Однак станція метро "Чернігівська", яка розташована між двома вищезгаданими, досі тимчасово не працює для пасажирських перевезень. У КМДА наголосили, що про відновлення буде повідомлено додатково, а наразі поїзди проїжджають повз станцію без зупинки.