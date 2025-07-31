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Киев могли атаковать реактивные "Шахеды": новые подробности от главы МВД

Киев, Четверг 31 июля 2025 10:08
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Киев могли атаковать реактивные "Шахеды": новые подробности от главы МВД Фото: последствия российской атаки на столицу 31 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что во время атаки по Киеву в ночь на 31 июля российские войска, предварительно, применили реактивные "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Клименко, которого цитирует ТСН.

Он отметил, что беспилотники "заходили" на столицу с разных сторон и после того, как вроде бы все успокоилось, через час пошла ракетная атака.

"Есть предварительная информация, что были реактивные "Шахеды", которые уже не первый раз применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины, города Киева. Сколько их было, именно реактивных "Шахедов", сейчас считают специалисты", - рассказал Клименко.

Министр также проинформировал, что всего 6 ракет попали по жилым и коммунальным объектам города Киева.

Что касается Святошинского района, то там в разрушенном подъезде, который на половину уничтожен, то там насчитывалось 56 квартир.

Также он сообщил, что за жизнь 6-го мальчика более двух часов боролись врачи. Впрочем, его не спасли. Он погиб вместе со своей мамой.

Сейчас, по предварительной информации, под завалами в Киеве могут находиться до 10 человек.

"Когда был взрыв, некоторые находились прямо в кроватях, а некоторые в коридорах. Их завалило. Они падали и их заваливало бетонными плитами", - прокомментировал Клименко удар по дому в Святошинском районе.

По его словам, попадание вражеской ракеты по девятиэтажке было прямым. Где-то в районе 5-го этажа. А обгоревшие листья на деревьях показывает траекторию попадания ракеты в дом.

Также Клименко рассказывал о спасении мужчины, которого зажало на первом этаже разрушенного дома в Святошинском районе.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска нанесли дроновой удар по городу Киеву и другим регионам Украины. Под утро по столице оккупанты выпустили ракеты.

Противник всего применил более чем 309 дронов и 8 ракет. В общем основной целью врага был именно город Киев. Там и зафиксировано больше всего прилетов. Оккупанты били по домам, учебным заведениям и тому подобное.

Разрушен подъезд девятиэтажки в Святошинском районе, в Соломенском также значительно поврежден дом.

Известно о шести погибших в Святошинском районе, среди них ребенок, и двух погибших в Соломенском районе. Всего в городе 52 пострадавших. Среди которых 9 детей. Это самое большое количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны.

Все о последствиях ночного комбинированного удара читайте в отдельном материале "Ракеты и дроны, разрушен подъезд, десятки пострадавших: все о ночной атаке на Киев".

Фото и видео с места событий - в отдельном репортаже РБК-Украина.

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