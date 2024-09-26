UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ масштабно атакували "Шахедами": у КМВА розповіли про наслідки

Фото: Київ пережив масштабну атаку дронами типу "Шахед" (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 26 вересня російські терористи влаштували масштабну атаку ударними дронами "Шахед" на Київ. У місті пошкоджено цивільну забудову, інфраструктуру і поранено дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.

Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом у напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин.

За даними Попка, силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів. Точну кількість і тип БпЛА у своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили.

Наслідки атаки і постраждалі

Внаслідок сьогоднішньої атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби у житловому будинку. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів.

Також уламки впали на території дитячого садочку. На цю хвилину відомо про одну поранену дитину. Її ушпиталено з різаними ранами.

Оновлено

За уточненими даними, інформація про поранену дитину в Києві не підтвердилася. У КМВА зазначили, що вона отримала поранення не через атаку БпЛА.

 

Атака "Шахедами"

Нагадаємо, повітряна тривога у Києві була оголошена близько 2:00.

Впродовж ночі у місті неодноразово було чути вибухи через роботу сил ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України