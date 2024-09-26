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У Києві через атаку "Шахедів" могла постраждати дитина (оновлено)

Київ, Четвер 26 вересня 2024 07:20
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У Києві через атаку "Шахедів" могла постраждати дитина (оновлено) Фото: уточнено наслідки атаки "Шахедів" на Київ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві внаслідок нічної повітряної атаки із застосуванням "Шахедів", за попередньою інформацією, постраждала дитина. Вона була госпіталізована із численними ранами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Начальник КМВА Сергій Попко о 07.11 уточнив наслідки ворожої атаки дронів-камікадзе у ніч проти 26 вересня по столиці.

"Попередньо, є постраждала дитина. Її з численними різаними ранами госпіталізували", - написав чиновник.

Оновлено: інформацію уточнено

Проте пізніше у КМВА уточнили, що інформація про постраждалу дитину у столиці не підтвердилася.

"Вона отримала травми не внаслідок атаки БпЛА", - передали в адміністрації.

Що відомо про наслідки у Києві

Також у столиці фіксувалося пошкодження житлового п'ятиповерхового будинку у Печерському районі через влучання уламків ворожого безпілотника. Там сталася розгерметизація газової труби, й на місце вирушили спеціалісті "Київгазу" .

Крім того, столична влада інформувала, що також було пошкоджено близько 20 автомобілів.

У КМВА розповіли, що уламки повітряної цілі противника впали на території дитячого садочку.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 вересня у Києві кілька разів лунали вибухи через атаку "Шахедів". У столиці працювала ППО.

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