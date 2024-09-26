У Києві знову чути вибухи. Працює ППО
Фото: у Києві лунають вибухи, працює ППО (Віталій Носач/РБК-Україна)
У Києві знову чути вибухи. Працює протиповітряна оборона по ворожих дронах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав начальник КМВА Сергій Попко.
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О 7:18 ранку в Києві оголошено відбій повітряної тривоги.
Нічний обстріл "Шахедами"
В ніч на 26 вересня росіяни знову масштабно атакують територію України дронами "Шахед".
Близько 2:00 було оголошено повітряну тривогу в Києві.
Впродовж ночі у столиці було неодноразово чути вибухи через роботу ППО.
В центрі міста уламки дрона пошкодили житловий будинок і газову трубу.
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