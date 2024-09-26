Киев масштабно атаковали "Шахедами": в КГВА рассказали о последствиях
В ночь на 26 сентября российские террористы устроили масштабную атаку ударными дронами "Шахед" на Киев. В городе повреждены гражданская застройка, инфраструктура и ранен ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попка.
Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении столицы направлялось более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась в течение 5 часов.
По данным Попко, силами и средствами ПВО были обезврежены около десятка российских ударных дронов. Точное количество и тип БпЛА в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы.
Последствия атаки и пострадавшие
В результате сегодняшней атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Кроме того, повреждено около 20 автомобилей.
Также обломки упали на территории детского сада. На эту минуту известно об одном раненом ребенке. Он госпитализирован с резаными ранами.
Напомним, воздушная тревога в Киеве была объявлена около 2:00.
В течение ночи в городе неоднократно были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.
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