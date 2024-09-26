Киев масштабно атаковали "Шахедами": в КГВА рассказали о последствиях

В ночь на 26 сентября российские террористы устроили масштабную атаку ударными дронами "Шахед" на Киев. В городе повреждены гражданская застройка, инфраструктура и ранен ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попка.

Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении столицы направлялось более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась в течение 5 часов.

По данным Попко, силами и средствами ПВО были обезврежены около десятка российских ударных дронов. Точное количество и тип БпЛА в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы.

Последствия атаки и пострадавшие

В результате сегодняшней атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Кроме того, повреждено около 20 автомобилей.

Также обломки упали на территории детского сада. На эту минуту известно об одном раненом ребенке. Он госпитализирован с резаными ранами.