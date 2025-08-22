На Київ летить ворожий безпілотник, - Повітряні сили

У небі поблизу столиці помітили ворожий безпілотник, Повітряні сили ЗСУ залучили засоби для його збиття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Ворожий БпЛА курсом на Київ. Залучено засоби для його збиття. У разі оголошення тривоги - перебувайте в безпечних місцях", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Цікаво, що попри загрозу ворожих дронів, повітряну тривогу у Києві та області поки що не оголошували.
За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія сьогодні вночі, 22 серпня, атакувала Україну понад півсотнею "Шахедів" і дронів-імітаторів. ППО знищила більшість, але дев’ять безпілотників вдарили у чотирьох регіонах.
Запуски ворожих дронів здійснювалися з кількох напрямків:
Атаку відбивали сили протиповітряної оборони: зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 22 серпня ворог вкотре атакував дронами Чугуївську громаду, що в Харківській області. Ціллю росіян стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.