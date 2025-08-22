На Киев летит вражеский беспилотник, - Воздушные силы

В небе вблизи столицы заметили вражеский беспилотник, Воздушные силы ВСУ привлекли средства для его сбивания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Вражеский БпЛА курсом на Киев. Привлечены средства для его сбивания. В случае объявления тревоги - находитесь в безопасных местах", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Интересно, что несмотря на угрозу вражеских дронов, воздушную тревогу в Киеве и области пока не объявляли.
По данным Воздушных сил ВСУ, Россия сегодня ночью, 22 августа, атаковала Украину более полусотней "Шахедов" и дронов-имитаторов. ПВО уничтожила большинство, но девять беспилотников ударили в четырех регионах.
Запуски вражеских дронов осуществлялись с нескольких направлений:
Атаку отражали силы противовоздушной обороны: зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 22 августа враг в очередной раз атаковал дронами Чугуевскую общину, что в Харьковской области. Целью россиян стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала.