Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

На Киев летит вражеский беспилотник, - Воздушные силы

Фото: на Киев летит вражеский беспилотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В небе вблизи столицы заметили вражеский беспилотник, Воздушные силы ВСУ привлекли средства для его сбивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Вражеский БпЛА курсом на Киев. Привлечены средства для его сбивания. В случае объявления тревоги - находитесь в безопасных местах", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Интересно, что несмотря на угрозу вражеских дронов, воздушную тревогу в Киеве и области пока не объявляли.

 

Обстрел Украины 22 августа

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия сегодня ночью, 22 августа, атаковала Украину более полусотней "Шахедов" и дронов-имитаторов. ПВО уничтожила большинство, но девять беспилотников ударили в четырех регионах.

Запуски вражеских дронов осуществлялись с нескольких направлений:

  • Шаталово
  • Курск
  • Миллерово
  • Приморско-Ахтарск
  • Гвардейское (во временно оккупированном Крыму).

Атаку отражали силы противовоздушной обороны: зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 22 августа враг в очередной раз атаковал дронами Чугуевскую общину, что в Харьковской области. Целью россиян стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала.

