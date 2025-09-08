На Київ і область насувається небезпечна погода: що прогнозують синоптики

Синоптики попередили мешканців і гостей Києва та Київської області про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Крім того, на Закарпатті та Прикарпаття вночі та вранці ймовірний туман.

Погода по Україні в цілому впродовж доби, 9 вересня, очікується також хмарною, з проясненнями.

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на вівторок, 9 вересня, погода у Київській області та в місті Київ буде хмарною, з проясненнями.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення:

Згідно з прогнозом УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища по території міста Київ та Київської області ймовірні:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України експерти зафіксували нещодавно 12 нових температурних рекордів за два дні.

Крім того, ми пояснювали, де і коли в Україні чекати дощів з грозами впродовж поточного робочого тижня.

Читайте також, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.