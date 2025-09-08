На Київ і область насувається небезпечна погода: що прогнозують синоптики
Синоптики попередили мешканців і гостей Києва та Київської області про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Чого чекати від погоди в Київській області
Згідно з прогнозом УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища по території міста Київ та Київської області ймовірні:
- впродовж найближчої години;
- зі збереженням до кінця доби (понеділка, 8 вересня).
Йдеться про грозу.
"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти Українського гідрометеорологічного центру.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Яку погоду прогнозують у регіоні на завтра
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на вівторок, 9 вересня, погода у Київській області та в місті Київ буде хмарною, з проясненнями.
Місцями - короткочасний дощ. Вдень - із грозою.
Вітер - східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- по області - 11-16°C;
- у Києві - 13-15°C.
Тим часом вдень стовпчики термометрів піднімуться:
- до 21-26°C - по області;
- до 24-26°C - у Києві.
Прогноз погоди на 9 вересня у Київській області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоди на 9 вересня по Україні
Погода по Україні в цілому впродовж доби, 9 вересня, очікується також хмарною, з проясненнями.
Місцями (в західних областях вдень - повсюди), короткочасні дощі, грози. У Карпатах подекуди - значний дощ.
Крім того, на Закарпатті та Прикарпаття вночі та вранці ймовірний туман.
Вітер - східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря при цьому:
- вночі - 11-16°C (на півдні - до 19°C);
- вдень - 21-26°C (у південних областях - до 29°C, на заході країни - 18-23°C).
Прогноз погоди на 9 вересня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
