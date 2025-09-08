На Киев и область надвигается опасная погода: что прогнозируют синоптики

Синоптики предупредили жителей и гостей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Кроме того, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром вероятен туман.

Погода по Украине в целом в течение суток, 9 сентября, ожидается также облачной, с прояснениями.

Согласно прогнозу УкрГМЦ на вторник, 9 сентября, погода в Киевской области и в городе Киев будет облачной, с прояснениями.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению:

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких городах Украины эксперты зафиксировали недавно 12 новых температурных рекордов за два дня.

Кроме того, мы объясняли, где и когда в Украине ждать дождей с грозами в течение текущей рабочей недели.

Читайте также, почему (по словам синоптиков) в Украине - до сих пор лето и когда наступит метеорологическая осень.