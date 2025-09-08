На Киев и область надвигается опасная погода: что прогнозируют синоптики
Синоптики предупредили жителей и гостей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Чего ждать от погоды в Киевской области
Согласно прогнозу УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по территории города Киев и Киевской области вероятны:
- в течение ближайшего часа;
- с сохранением до конца суток (понедельника, 8 сентября).
Речь идет о грозе.
"I уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты Украинского гидрометеорологического центра.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Какую погоду прогнозируют в регионе на завтра
Согласно прогнозу УкрГМЦ на вторник, 9 сентября, погода в Киевской области и в городе Киев будет облачной, с прояснениями.
Местами - кратковременный дождь. Днем - с грозой.
Ветер - восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- по области - 11-16°C;
- в Киеве - 13-15°C.
Тем временем днем столбики термометров поднимутся:
- до 21-26°C - по области;
- до 24-26°C - в Киеве.
Прогноз погоды на 9 сентября по Украине
Погода по Украине в целом в течение суток, 9 сентября, ожидается также облачной, с прояснениями.
Местами (в западных областях днем - повсеместно), кратковременные дожди, грозы. В Карпатах местами - значительный дождь.
Кроме того, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром вероятен туман.
Ветер - восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха при этом:
- ночью - 11-16°C (на юге - до 19°C);
- днем - 21-26°C (в южных областях - до 29°C, на западе страны - 18-23°C).
