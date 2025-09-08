ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Киев и область надвигается опасная погода: что прогнозируют синоптики

Понедельник 08 сентября 2025 15:24
UA EN RU
На Киев и область надвигается опасная погода: что прогнозируют синоптики На Киев и область надвигаются опасные метеорологические явления (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили жителей и гостей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Чего ждать от погоды в Киевской области

Согласно прогнозу УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по территории города Киев и Киевской области вероятны:

  • в течение ближайшего часа;
  • с сохранением до конца суток (понедельника, 8 сентября).

Речь идет о грозе.

"I уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты Украинского гидрометеорологического центра.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

На Киев и область надвигается опасная погода: что прогнозируют синоптикиПредупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в регионе на завтра

Согласно прогнозу УкрГМЦ на вторник, 9 сентября, погода в Киевской области и в городе Киев будет облачной, с прояснениями.

Местами - кратковременный дождь. Днем - с грозой.

Ветер - восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • по области - 11-16°C;
  • в Киеве - 13-15°C.

Тем временем днем столбики термометров поднимутся:

  • до 21-26°C - по области;
  • до 24-26°C - в Киеве.

На Киев и область надвигается опасная погода: что прогнозируют синоптикиПрогноз погоды на 9 сентября в Киевской области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды на 9 сентября по Украине

Погода по Украине в целом в течение суток, 9 сентября, ожидается также облачной, с прояснениями.

Местами (в западных областях днем - повсеместно), кратковременные дожди, грозы. В Карпатах местами - значительный дождь.

Кроме того, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром вероятен туман.

Ветер - восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха при этом:

  • ночью - 11-16°C (на юге - до 19°C);
  • днем - 21-26°C (в южных областях - до 29°C, на западе страны - 18-23°C).

На Киев и область надвигается опасная погода: что прогнозируют синоптикиПрогноз погоды на 9 сентября по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких городах Украины эксперты зафиксировали недавно 12 новых температурных рекордов за два дня.

Кроме того, мы объясняли, где и когда в Украине ждать дождей с грозами в течение текущей рабочей недели.

Читайте также, почему (по словам синоптиков) в Украине - до сих пор лето и когда наступит метеорологическая осень.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Киев Киевская область Непогода в Украине Погода в Киеве Погода на день Метеоролог
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России