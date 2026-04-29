Киев и 10 областей в зоне риска графиков воды в случае атак РФ на водоснабжение, - источник

10:38 29.04.2026 Ср
Какие области в зоне наибольшего риска летом?
aimg Елена Чупровская
Киев и 10 областей в зоне риска графиков воды в случае атак РФ на водоснабжение, - источник

Россия готовит удары по водоснабжению, и в случае успешных атак миллионы людей будут получать воду по расписанию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина"Вода по графику и мобильные водокачки: что может ждать украинцев после летних обстрелов".

В случае повреждения объектов водозабора графиков подачи воды избежать не удастся.

Кто в зоне риска

В основной зоне риска - 10 областей: Луганская, Донецкая, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Херсонская. Под угрозой и столица.

"Все 2000 километров нашей границы с врагом, безусловно, наиболее уязвимы", - отметил собеседник издания в госструктурах.

Кто будет руководить водоснабжением в кризис

Собеседник объясняет, что водоснабжение в Украине децентрализовано - нет единого оператора, как "Укрэнерго" в энергетике. Поэтому решение о графиках подачи воды будут принимать местные власти самостоятельно - каждый регион отдельно.

Новые стационарные водозаборы до лета построить не успеют: на это нужно от 9 до 12 месяцев. Поэтому мобильные станции - единственный быстрый вариант на случай чрезвычайной ситуации.

Напомним, что Россия не ограничивается ударами по одной инфраструктуре. Согласно данным разведки, РФ готовится наносить по семь массированных ударов в месяц. Каждая атака предусматривает не менее 400 дронов и 20 ракет. Фактически это удар раз в четыре дня.

Между тем под прицелом оказывается и железная дорога. FPV-дроны все чаще атакуют поезда и грузовики в приграничных областях - от Черниговщины до Херсонщины.

