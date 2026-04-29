Ще одне місто на Донеччині залишилось без газу через російські обстріли

Фото: Миколаївка Донецької області залишилась без газу через удари РФ (Getty Images)

Через критичні пошкодження інфраструктури після російських обстрілів місто Миколаївка на Донеччині залишилось без газу.

"На жаль, у Миколаївці через російські обстріли зафіксовано критичні пошкодження газових мереж", - йдеться у повідомленні "Донецькоблгазу". Зазначається, що через різке зростання втрат газу та зниження тиску в розподільчих газопроводах фахівці змушені були перекрити подачу газу до міста від газорозподільчої станції "Слов’янська ДРЕС". "Фахівці компанії контролюють ситуацію та оцінюють наслідки пошкоджень", - додали у компанії. Також ми писали, що у листопаді місто Лиман у Донецькій області повністю залишилось без газу після масованих ударів росіян по енергетичній інфраструктурі.