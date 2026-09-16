Київ готує пільги для бізнесу, який постраждав від атак РФ, - Кличко

Київ опрацьовує можливі додаткові заходи підтримки для підприємців, які зазнали збитків через російські атаки. Питання допомоги обговорили представники міської влади та великого бізнесу, який продовжує працювати в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Віталія Кличка у Telegram.

Київрада разом із представниками бізнесу опрацьовуватиме можливі варіанти підтримки підприємців, чиї об'єкти постраждали внаслідок російських атак. За словами Кличка, підприємці порушили питання щодо надання пільг на оренду землі, на якій розташовані пошкоджені або знищені внаслідок атак об'єкти.

Також бізнес запропонував розглянути можливість пільг зі сплати податку на нерухомість.

"Щодо цього домовилися разом опрацювати можливі варіанти згідно із законодавством", – зазначив мер.

Водночас наразі йдеться саме про опрацювання можливих механізмів підтримки, а не про вже ухвалені рішення щодо конкретних пільг.

Бізнес допомагатиме з укриттями та підготовкою до зими

Окремо під час зустрічі обговорювали питання встановлення в Києві мобільних укриттів. Кличко звернувся до підприємців із пропозицією долучатися до їх встановлення, і, за його словами, бізнес готовий це робити.

Також сторони обговорили підготовку столиці до майбутньої зими. Серед напрямів, над якими працює бізнес, мер назвав встановлення альтернативних джерел живлення, облаштування пунктів обігріву, зокрема торгівельними мережами, а також підтримку гуманітарного штабу Києва.

Кличко зазначив, що попри значні збитки через атаки підприємці продовжують працювати, забезпечувати логістику та сервіси, виробляти товари й ліки, будувати об'єкти, зберігати робочі місця та сплачувати податки.