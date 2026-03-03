"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці

Президент розповів про результати засідання РНБО України, на якому були доповіді від представників областей та найбільших міст.

"Досвід цієї зими стане основою для подальших рішень, а саме: оновлення захисту для інфраструктури, логістики, основних енергетичних об’єктів, відновлення об’єктів після російських ударів, забезпечення додаткових спроможностей енергетики", - йдеться у заяві Зеленського.

Київ був не готовий до зими

Він додав, що на засіданні було затверджено плани стійкості для всіх областей та обласних міст, крім Києва - йому надали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів.

"На сьогодні Київ був не готовий - як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Кабмін, Міноборони та Повітряні сили ЗСУ допоможуть українським регіонам підготуватися.

У Києва тиждень на підготовку плану

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час брифінгу за результатами засідання РНБО зауважила, що Київ подав план стійкості не за підписом міського голови.

"Нам важливо, щоб кожен очільник міста, кожен очільник області, ми як уряд, несли повну персональну відповідальність за підготовку областей міст до наступного опалювального сезону. І за виконання, невиконання або несвоєчасне виконання теж несли цю відповідальність", - сказала вона.

За словами прем'єра, столиці надали термін в один тиждень, щоб подати оформлений належним чином план.

Вона також пояснила, що плани стійкості містять чотири складові:

захист об’єктів критичної інфраструктури другим і третім рівнем захисту;

побудова додаткової когенерації;

децентралізоване теплопостачання;

децентралізоване водопостачання.

Свириденко повідомило, що на реалізацію всіх планів стійкості передбачено 215 млрд гривень.

"На порядку денному було одне питання - Комплексний план стійкості регіонів і окремих міст. Але по суті це питання всієї країни. Ми готуємося до осінньо-зимового періоду 2026/2027 в умовах війни та постійних загроз для енергетики й критичної інфраструктури", - йдеться у заяві Умєрова.

Підсумки зимового сезону

Президент зазначив, що перед РНБО говорив з радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександром Кубраковим щодо підсумків зимового сезону та підготовки до наступної зими.

"Головне - врахувати весь реальний досвід громад за цю зиму, плануючи захист на наступну. Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій, і важливо, щоб міста й громади, які до цієї зими підійшли неефективно, змогли до наступного сезону підготуватися краще, зокрема Київ", - сказано у заяві президента.